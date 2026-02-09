광동제약·한국아동학대예방협회, '울산광역시 아동행복위원회' 출범식 개최

이번 출범식은 한국아동학대예방협회 주관·광동제약 후원으로, 이배근 협회장과 김태남 민주평화통일자문회의 울산지역회의 부의장을 비롯해 어린이와 학부모, 아동 관련 기관 및 단체 관계자 등 300여 명이 참석한 가운데 진행됐다. 박미희 한국아동학대예방협회 본부장이 초대 위원장으로 위촉됐다.
울산아동행복위원회는 학대와 폭력이 없는 환경에서 아동의 생존권·보호권·발달권·참여권이 보장되는 지역사회를 조성하기 위해 출범한 민·관 협력 기구다. '아이의 오늘이 내일의 울산입니다'라는 비전 아래 아동 친화 도시 조성을 위한 다양한 활동을 추진할 예정이다.
이날 출범식은 미래 세대 주인공인 어린이들이 직접 참여하는 프로그램으로 구성돼 의미를 더했다. 범서초등학교 이유경 학생의 출범 선언을 시작으로, 삼일어린이집 원아들의 합창, 선암초등학교 송시아·송은아 학생의 대한민국 어린이헌장 낭독 등이 이어지며 아동 권리 존중의 가치를 되새겼다.
위원회는 앞으로 ▲아동 안전 및 폭력 예방 캠페인 ▲긍정양육 문화 확산 ▲아동 권리 교육 프로그램 운영 ▲아동 참여 정책 활성화 등 다양한 사업을 추진한다. 또한 통학로와 놀이환경 안전점검, 아동학대 위험 조기발견체계 구축 등 지역 밀착형 보호 안전망 강화에도 주력할 계획이다. 뿐만 아니라, 어린이의 목소리가 실제 정책에 반영될 수 있도록 가교역할을 하는 '아동의회', 민주시민의 일원으로 성장하기 위한 '어린이 모의투표', 탐구정신을 기르는 '어린이탐정단' 등 아동이 주체적으로 참여하는 프로그램도 운영된다.
광동제약 관계자는 "울산광역시 아동행복위원회가 지역의 든든한 아동 보호 기반이 되기를 기대한다"며 "어린이 권익 보호를 위한 다양한 활동들이 내실 있게 운영될 수 있도록 힘을 보태겠다"고 말했다.