"일정 취소수수료 최대 100만원 보상"…삼성화재, '365 연간해외여행보험'에 여행취소위약금보상특별약관 신설
삼성화재가 '365연간해외여행보험'에 여행 취소 시 발생하는 위약금을 보장하는 여행취소위약금보상특별약관을 신설했다.
한 번의 가입으로 1년 동안 횟수 제한 없이 해외여행을 보장받을 수 있는 연간형 상품 삼성화재 '365 연간해외여행보험'은 출장이나 단기체류 등 해외 출국이 잦은 고객을 위한 상품으로,이번 담보 신설을 통해 여행 취소로 인한 위약금까지 보장한다.
여행취소위약금보상담보는 여행을 앞두고 예기치 못한 사고나 질병 등 불가피한 사유로 일정을 취소해야하는 경우를 보장한다.사전에 예약한 교통권 숙박권 체험권 등의 취소수수료(위약금)를 가입금액 한도 내에서 최대 80%까지 보상하며, 최대 가입금액은 100만원이다.
한편, 삼성화재는 지난해 1월 업계 최초로 국내 출발 항공기 지연 지수형 담보를 출시했으며, 9월에는 항공기지연 보상을 기준으로 기존 4시간에서 2시간으로 단축하는 등 해외여행보험 상품 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있다.
삼성화재 관계자는 "이번 담보 신설은 고객의 여행 전 과정에서 실질적인 도움이 되는 보험 상품을 제공하고자 한 것"이라며, "앞으로도 고객 니즈를 반영한 보장 확대와 서비스 고도화를 통해 상품 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 예정이다"고 밝혔다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com
