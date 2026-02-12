"마지막까지 어머니 곁 지킨 의료진 헌신에 존경과 감사"…호스피스 유가족의 감동 편지

[스포츠조선 장종호 기자] 가톨릭대학교 서울성모병원 호스피스병동에서 사랑하는 어머니의 마지막 시간을 함께한 유가족이 의료진에 감사의 편지를 전달해 잔잔한 감동을 전하고 있다.
특히 간호사들의 헌신적인 간호에 대한 감사도 잊지 않았다. 유가족은 "밤낮을 가리지 않고 곁을 지켜주시고, 작은 불편함 하나까지 놓치지 않던 간호사 선생님들의 손길은 단순한 간호를 넘어 사랑과 인내 그 자체였다"며 "그 따뜻한 섬김은 어머니뿐 아니라 남은 가족들에게도 깊은 위로로 남았다"고 밝혔다.
한편 가톨릭대학교 서울성모병원 호스피스완화의료센터는 1988년 국내 종합병원 최초로 호스피스완화의료를 도입해, '생명의 마지막 여정'을 맞은 말기 환자와 가족을 대상으로 신체적·심리사회적·영적 돌봄을 전문적으로 제공하고 있다.
현재 23개의 '입원형' 병상을 운영하고 있으며, 다학제팀이 일반병동 환자를 직접 찾아가는 '자문형 호스피스', 자택을 방문해 돌봄을 제공하는 '가정형 호스피스', 환아를 위한 '소아·청소년 완화의료' 등 환자 상황에 맞춘 다양한 돌봄 체계를 갖추고 있다. 이와 같은 환자 맞춤 시스템으로 임종이 임박한 환자뿐 아니라 말기 질환으로 고통받는 환자들도 호스피스를 이용할 수 있다. 증상이 안정되면 환자는 집으로 돌아가 가정형 호스피스를 통해 돌봄을 이어가며, 실제로 환자의 약 45%가 퇴원 후 자택에서 맞춤형 돌봄을 받고 있다.
우리나라 호스피스완화의료 제도화 과정에서 지속적으로 우수한 모범사례로 평가받아 왔으며, 최우수 전문기관으로도 선정된 바 있다. 최근에는 서울 강남구와 '강남구 통합돌봄 가정형 호스피스 협력사업' 업무협약을 체결하고, 자택에서의 존엄한 임종을 지원하는 새로운 통합돌봄 모델 운영도 시작했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
