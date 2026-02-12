"마지막까지 어머니 곁 지킨 의료진 헌신에 존경과 감사"…호스피스 유가족의 감동 편지

기사입력 2026-02-12 08:59


[스포츠조선 장종호 기자] 가톨릭대학교 서울성모병원 호스피스병동에서 사랑하는 어머니의 마지막 시간을 함께한 유가족이 의료진에 감사의 편지를 전달해 잔잔한 감동을 전하고 있다.

유가족은 최근 호스피스병동을 찾아, 고인의 마지막 여정을 함께해 준 의료진에게 치료를 넘어 한 사람의 삶과 존엄을 끝까지 지켜준 의료진의 헌신에 대한 존경과 감사의 마음이 담긴 편지를 전했다.

편지에는 "어머니께서는 호스피스병동에서 참으로 따뜻하고 존엄한 돌봄을 받으셨다"며 "의사 선생님들의 세심한 판단과 정성 어린 돌봄 덕분에 육체적 고통이 완화된 가운데 평안함 속에서 마지막 길을 걸으실 수 있었다"며, "가족들 역시 의료진을 신뢰하며 이별을 준비할 수 있었던 시간이었고, 그 모든 순간이 큰 위로가 되었다"고 적혀 있었다.

특히 간호사들의 헌신적인 간호에 대한 감사도 잊지 않았다. 유가족은 "밤낮을 가리지 않고 곁을 지켜주시고, 작은 불편함 하나까지 놓치지 않던 간호사 선생님들의 손길은 단순한 간호를 넘어 사랑과 인내 그 자체였다"며 "그 따뜻한 섬김은 어머니뿐 아니라 남은 가족들에게도 깊은 위로로 남았다"고 밝혔다.

또한 "앞으로도 많은 환자와 가족들에게 위로와 평안을 전하는 통로로 서울성모병원 호스피스병동이 사용되기를 바란다"며 편지를 마쳤다.

완화의학과장 김철민 교수는 "유가족의 진심 어린 편지가 의료진에게는 큰 위로이자 사명감을 다시 새기는 선물"이라며 "앞으로도 환자와 가족이 마지막 순간까지 평안과 존엄을 지킬 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 가톨릭대학교 서울성모병원 호스피스완화의료센터는 1988년 국내 종합병원 최초로 호스피스완화의료를 도입해, '생명의 마지막 여정'을 맞은 말기 환자와 가족을 대상으로 신체적·심리사회적·영적 돌봄을 전문적으로 제공하고 있다.

현재 23개의 '입원형' 병상을 운영하고 있으며, 다학제팀이 일반병동 환자를 직접 찾아가는 '자문형 호스피스', 자택을 방문해 돌봄을 제공하는 '가정형 호스피스', 환아를 위한 '소아·청소년 완화의료' 등 환자 상황에 맞춘 다양한 돌봄 체계를 갖추고 있다. 이와 같은 환자 맞춤 시스템으로 임종이 임박한 환자뿐 아니라 말기 질환으로 고통받는 환자들도 호스피스를 이용할 수 있다. 증상이 안정되면 환자는 집으로 돌아가 가정형 호스피스를 통해 돌봄을 이어가며, 실제로 환자의 약 45%가 퇴원 후 자택에서 맞춤형 돌봄을 받고 있다.

우리나라 호스피스완화의료 제도화 과정에서 지속적으로 우수한 모범사례로 평가받아 왔으며, 최우수 전문기관으로도 선정된 바 있다. 최근에는 서울 강남구와 '강남구 통합돌봄 가정형 호스피스 협력사업' 업무협약을 체결하고, 자택에서의 존엄한 임종을 지원하는 새로운 통합돌봄 모델 운영도 시작했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


"마지막까지 어머니 곁 지킨 의료진 헌신에 존경과 감사"…호스피스 유가족…
감사편지 사진(왼쪽)과 의료진과 자원봉사자가 함께 축하하는 서울성모병원 호스피스병동 완화의료 프로그램 중 하나인 생신잔치 이벤트 모습.


Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김윤서, 절친 故정은우 애도 "견뎌낸 시간 생각하면 함부로 울 수 없어"

2.

김나영, 중안부 축소시키고 확 달라진 얼굴..볼륨 시술까지 '물오른 미모'

3.

'솔로지옥5' 회식 현장..홍진경, 최미나수 만나 "작작 하세요" 사과

4.

낸시랭, 故정은우 눈물의 추모 "시그널인 줄 몰랐다..왜 그렇게 힘들었니"

5.

정혜영, '운동광' 션♥ 때문에 집안일 폭탄 "매일 세탁기 4번 돌려, 빨래도 내가 개"

연예 많이본뉴스
1.

김윤서, 절친 故정은우 애도 "견뎌낸 시간 생각하면 함부로 울 수 없어"

2.

김나영, 중안부 축소시키고 확 달라진 얼굴..볼륨 시술까지 '물오른 미모'

3.

'솔로지옥5' 회식 현장..홍진경, 최미나수 만나 "작작 하세요" 사과

4.

낸시랭, 故정은우 눈물의 추모 "시그널인 줄 몰랐다..왜 그렇게 힘들었니"

5.

정혜영, '운동광' 션♥ 때문에 집안일 폭탄 "매일 세탁기 4번 돌려, 빨래도 내가 개"

스포츠 많이본뉴스
1.

'결선행 보인다' 금메달 후보 최가온, 다소 박한 판정 속 82.25점으로 '3위'...3연패 도전하는 '지존' 클로이 김, 유일한 90점대 '1위'

2.

[속보] 손흥민 떠난 토트넘, 프랭크 감독 전격 경질...후임은 미정

3.

[공식입장]"韓 정말 죄송합니다, 진짜 미안합니다" 한국 에이스 부상 원흉…美 스토더드 사과 "의도치 않았다"

4.

韓 쇼트트랙 천만다행! '피 철철 아니고 찔끔!'→"저 괜찮아요" 김길리, 상처 부위까지 보여주며 웃었다[밀라노 LIVE]

5.

중국으로 떠난 '우상' 린샤오쥔과 격돌...임종언, 선수촌에서 먼저 만났다! 직접 들었던 '한 마디'[밀라노 LIVE]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.