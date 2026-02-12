AI가 양치 모션을 감지한다. 필립스소닉케어, AI 음파 전동 칫솔 ‘9900 프레스티지’

프리미엄 구강 헬스케어브랜드 '필립스소닉케어'의 AI 음파 전동 칫솔 '9900 프레스티지'는 양치 모션을 감지하는 '센스 IQ 테크놀로지'를 탑재해 버튼 하나만 누르면 AI가 양치중 칫솔의 압력, 움직임, 세정 범위 등을 초당 100번씩 감지하며, 사용자가 치아와 잇몸에 과도한 압력을 가할 경우 AI가 스스로 강도를 자동 조절해 치아 마모 및 잇몸 손상을 방지한다.
블루투스로 연동되는 소닉케어앱은 사용자의 양치 과정을 구강 3D맵을 통해 실시간으로 모니터링하고 개인 맞춤형 구강 관리 가이드를 제공한다.
추적된 양치 결과는 앱을 통해 상세하게 볼 수 있으며, 앱이 꺼져 있거나 스마트폰과 연동되지 않은 상태에서도 AI가 사용자의 양치 데이터를 기억해 앱과 연동되는 순간 자동으로 양치 데이터를 가져온다.
축적된 양치 데이터는 앱에 시각적으로 정리돼 양치 범위, 시간, 압력 등 전반적인 양치 습관을 기간별로 확인 할 수 있다.
'9900 프레스티지'는 분당 최대 31,000회의 음파 진동으로 미세 공기 방울을 생성해 칫솔이 닿기 어려운 치아 사이사이와 잇몸 구석구석까지 꼼꼼하게 세정 한다.
모든 부분이 틈 하나 없이 매끄럽게 이어지는 심리스 디자인의 컴팩트한 핸들, 칫솔을 올려두면 자동 충전되는 스탠드충전기, 비건가죽으로 마감된 USB 휴대용 충전케이스 등 프리미엄 구성품은 사용자 편의성을 높이고 감각적인 욕실 인테리어 완성을 돕는다.