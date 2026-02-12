메가MGC커피, 신메뉴 '크런치 피스타쵸 프라페' 선보여
메가MGC커피가 신메뉴 '크런치 피스타쵸 프라페'를 선보인다고 12일 밝혔다.
크런치 피스타쵸 프라페는 고소하고 진한 피스타치오 베이스에 달콤한 초코 소스를 레이어드해 시각적 즐거움과 맛의 밸런스를 모두 잡은 게 특징이다. 피스타치오 본연의 풍미를 살리는 데 집중하면서도 풍성한 시리얼을 더해 든든함을 강화했다.
메가MGC커피는 신메뉴 출시와 함께 2026년 설 연휴를 겨냥한 '고객 감사 역대급 할인 프로모션'도 전개한다. 붉은 말의 해를 기념해 기획된 'MGC가 쏘마' 이벤트는 2월 12일부터 19일까지 8일간 진행되며, 고객들이 합리적인 가격으로 시즌 메뉴를 즐길 수 있도록 구성했다.
이벤트 기간 동안 인기 메뉴 3종 세트(1500원 할인), 음료 및 디저트 2종 세트(1000원 할인), 단품 메뉴(300원 할인) 등 다양한 할인 혜택이 제공된다.
메가MGC커피 관계자는 "크런치 파스타쵸 프라페는 고소하고 달콤해지는 이번 신메뉴는 메가MGC커피만의 독창적인 식감 트렌드를 보여주는 대표 메뉴가 될 것"이라며 "MGC가 쏘마를 비롯해 앞으로도 다양한 프로모션을 통해 고객 성원에 보답하겠다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com
