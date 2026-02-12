서울신라호텔, '포브스 트래블 가이드' 5성 호텔 8년 연속 선정

서울신라호텔이 '포브스 트래블 가이드(Forbes Travel Guide)'에서 국내 호텔 최초이자 유일하게 8년 연속 5성 호텔로 선정됐다. '포브스 트래블 가이드'는 지난 11일(미국 현지시간) 공식 홈페이지를 통해 '2026 포브스 트래블 가이드'를 공식 발표하면서 서울신라호텔을 5성 호텔로 선정했다.
올해 서울신라호텔은 5성 중에서도 최상위 호텔 그룹으로 공인받아 위상을 공고히 했다. 서울신라호텔은 포브스 5성 호텔 중에서도 '엄선된 최상위 호텔 그룹(Exclusive Group)'으로 선정, 이달 모나코에서 개최되는 연간 포브스 써밋에 국내 최초이자 유일하게 글로벌 대표 호텔(International Delegate)로 초청받았다. 전 세계의 포브스 트래블 가이드 5성 호텔 중 우수한 서비스를 제공한 51개 호텔만 글로벌 대표 호텔로 선정됐다.
서울신라호텔의 5성 선정 배경은 고객 서비스와 미식 경험 등이 높은 점수를 받은 것으로 알려졌다. 체크인부터 체크아웃까지 자연스럽게 이어지는 릴레이 고객 서비스와 진정성 있고 배려 깊은 응대가 좋은 평가를 받았다. 고객의 요청사항에 따라 맞춤형으로 정비하는 객실도 우수했다.
레스토랑에 대한 호평도 이어졌다. 전반적으로 정중하면서도 친절한 고객 응대와 신선한 제철 식재료, 메뉴 품질이 조사단에게 좋은 평가를 받았다. 서울신라호텔은 올데이 다이닝 레스토랑 1개, 바&라운지 1개, 파인 다이닝 레스토랑 4개 등 다양한 레스토랑을 운영하고 있다.
세계 각국의 요리를 맛볼 수 있는 올데이 다이닝 레스토랑 '더 파크뷰', 바&라운지 '더 라이브러리', 한식 레스토랑 '라연'과 프렌치 레스토랑 '콘티넨탈', 일식 레스토랑 '아리아께'와 중식 레스토랑 '팔선' 등이다.
서울신라호텔의 파인 다이닝 레스토랑들은 식재료에 대한 끊임없는 연구와 노력으로 전세계적으로 높은 평가를 받고 있다. 세계적인 미식 가이드 '라리스트(LA LISTE)'에 파인 다이닝 레스토랑 4곳이 모두 우수한 성적으로 등재되는 등 한국을 대표하는 레스토랑으로 인정받은 것이다. 서울신라호텔의 레스토랑들은 직접 농장에서 재료의 씨를 뿌리고 재배, 수확하는 '팜투테이블(Farm To Table)' 방식으로 갓 수확한 가장 신선한 식재료를 고객에 제공하는 등 최상의 품질 및 셰프의 철학을 전달하기 위해 끊임없이 연구도 진행 중이다.