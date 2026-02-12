하이트진로, '진로' 리뉴얼 단행…"소비자 니즈 적극 반영 최적의 주질 개발"

기사입력 2026-02-12 17:18


하이트진로가 '진로' 주질 리뉴얼을 단행한다. 본연의 초깔끔한 맛을 강조하기 위해 도수 변화를 통해 음용감을 개선했다.

저도화 트렌드와 깔끔한 맛을 원하는 소비자 니즈를 적극 반영했다는 설명이다. 헬시플레저 및 소비자 선호 도수가 하향된 점에 주목해 지속적인 소비자 조사 결과를 바탕으로 다각적인 연구와 테스트를 진행해 15.7도로 최적의 주질을 완성했다.

진로는 2019년 출시 이후 지난해(12/31 기준)까지 약 25억병(360ml)이 판매됐다. 이는 1초당 약 12병이 팔린 셈이다. 이런 인기 비결은 지난 2023년 제로슈거 주질 리뉴얼 및 2024년 패키지 리뉴얼 등 변화하는 환경에 맞춰 발빠르게 대응하고, 두꺼비 캐릭터를 활용한 브랜드 활동으로 MZ 소비자와 지속 소통해온 것이 주효하다는 분석이다.

하이트진로 마케팅실 관계자는 "하이트진로만의 100년 주류 제조 노하우를 바탕으로 더 깔끔한 맛을 구현해 시대적 요구에 부합하는 제품을 완성했다"며, "앞으로도 진로는 오리지널 레시피 기반의 초깔끔한 맛과 함께 젊고 트렌디한 브랜드 이미지 강화를 위한 다양한 활동으로 소비자들에게 다가갈 예정이다"고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com



