순천향대천안병원 이한유 센터장, 엘살바도르에 최신 'K-응급의학' 전수

기사입력 2026-02-13 08:10


[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원 이한유 충남권역응급의료센터장(응급의학과)이 최근 엘살바도르 의료진을 대상으로 대한민국의 선진 응급의료체계를 전수했다.

병원에 따르면 이 센터장은 엘살바도르 산살바도르 국립보건교육센터에서 열린 보건의료 역량강화 사업에 책임강사로 참여했다. 이번 교육에는 엘살바도르 응급의료체계(SEM) 소속 의료진과 지역 보건소·국립병원 관계자 등 120여 명이 참석했다.

이 센터장은 국가 단위 응급의료체계에 대한 이론 강의와 중증 응급상황 발생 시 현장에서 즉시 적용할 수 있는 실습 교육을 진행했다.

이론 과정에서는 △응급 중환자 닥터헬기 이송체계 △기본·전문 심폐소생술(2025년 AHA 가이드라인 중심) △SEM 실무자의 병원 전 단계 환자평가와 전문처치 사례 리뷰 등을 다뤘다.

실습에서는 실제 응급상황을 가정하여 교육용 모형을 활용해 △병원 전 응급분만과 신생아 초기평가 △응급 중환자 이송 시 수액·산소요법 △고난도 응급 기도관리 등을 교육했다.

엘살바도르 의료진은 "이번 교육이 엘살바도르 응급의료의 전문성과 실무 역량을 강화하는 데 큰 도움이 됐다"며, "이론과 실습을 균형 있게 구성한 현장 중심 교육이 너무 좋았다"고 전했다.

이한유 센터장은 "엘살바도르 응급의료체계의 핵심축인 SEM 인력을 대상으로 실질적인 교육을 진행할 수 있어 뜻깊다"면서, "앞으로도 현지 교육 인프라와 수요를 반영해 보다 체계적이고 지속 가능한 전문 응급의료 인력 양성에 기여하겠다"고 밝혔다.

한편, 이번 교육은 한국국제협력단(KOICA)의 '엘살바도르 산간지역 고위험 산모·신생아 조기 발견 및 응급 중환자 이송체계 강화사업'의 일환으로 마련됐다. 순천향대학교 중앙의료원은 엘살바도르 보건부(MINSAL)와 협력해 해당 사업을 수행하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


순천향대천안병원 이한유 센터장, 엘살바도르에 최신 'K-응급의학' 전수
순천향대천안병원 충남권역응급의료센터 이한유 센터장 교육 모습.


Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'15억 피해' 양치승, 헬스장 폐업 후 눈물이…"오재무 너무 보고 싶었다"

2.

율희, 이혼 1년 만에 새출발…19금 로맨스 女주인공

3.

이승기♥이다인, 두 아이 부모 된다...딸 출산 2년만 "임신 5개월 차"

4.

변요한♥티파니 영, 가을 결혼설 속 첫 공식 언급…"응원만큼 잘 살겠다"

5.

이수영, 또 교통사고…DJ 대타 투입 "생명엔 지장 없어"

연예 많이본뉴스
1.

'15억 피해' 양치승, 헬스장 폐업 후 눈물이…"오재무 너무 보고 싶었다"

2.

율희, 이혼 1년 만에 새출발…19금 로맨스 女주인공

3.

이승기♥이다인, 두 아이 부모 된다...딸 출산 2년만 "임신 5개월 차"

4.

변요한♥티파니 영, 가을 결혼설 속 첫 공식 언급…"응원만큼 잘 살겠다"

5.

이수영, 또 교통사고…DJ 대타 투입 "생명엔 지장 없어"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]"대충격!" 韓 여자 컬링, '하위 랭커' 미국에 4-8 역전패…첫 판부터 고개 숙였다

2.

'페라리 방치→의전 갑질 논란' 황희찬은 억울하다? 선수측이 공개한 '그날의 진실', "HWANG 명예 실추 타협없이 맞고소"

3.

[밀라노 LIVE]미쳤다! '투혼의 대역전 드라마' 최가온, 밀라노 1호 금메달! '우상' 클로이 넘어 설상 역사상 첫 金

4.

[밀라노 LIVE]韓 자존심 지켰다! '미친 역전' 임종언, 男 1000m 동메달…"'라이벌' 단지누 제압!"→'쇼트트랙 첫 메달'

5.

'쇼트트랙만 문제인가' 차준환도 조심스럽게 밝힌 '무른 빙질' 아쉬움, "선호하는 편 아니야"[밀라노 LIVE]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.