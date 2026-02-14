설 연휴 '노로바이러스' 주의보…최대 2주까지 바이러스 배출

기사입력 2026-02-14 13:52


설 연휴 '노로바이러스' 주의보…최대 2주까지 바이러스 배출

[스포츠조선 장종호 기자] 설 연휴 겨울철 대표적인 식중독 원인인 '노로바이러스' 감염에 대한 주의가 요구된다. 식중독은 흔히 음식이 쉽게 상하는 여름철 질환으로 인식되지만, 노로바이러스는 11월부터 이듬해 3월까지 주로 발생하는 대표적인 겨울철 바이러스성 장관염이다.

노로바이러스는 영하 20도의 강추위에서도 생존할 수 있을 만큼 환경 저항성이 강한 바이러스로, 겨울철에도 감염 위험이 높다. 특히 설 명절처럼 가족·친지 간 접촉이 잦고 공동 식사가 늘어나는 시기에는 집단 감염으로 이어질 가능성이 크다.

가톨릭대학교 부천성모병원 감염내과 최재기 교수는 "노로바이러스는 아주 소량의 바이러스만으로도 감염이 가능할 만큼 전염력이 강하다"며 "명절 기간에는 평소보다 예방 관리에 더욱 신경 써야 한다"고 강조했다.

◇감염자 접촉·오염된 환경 통해 쉽게 전파

오염된 음식이나 물 섭취, 감염자의 손이나 침, 구토물과의 접촉, 오염된 조리기구·식기 등을 통해 쉽게 전파된다. 특히 조리 과정에서 충분히 가열되지 않은 음식이나, 손 위생이 지켜지지 않은 상태에서의 음식 섭취가 주요 감염 원인으로 꼽힌다.

노로바이러스에 감염되면 구토, 설사, 복통, 메스꺼움, 발열 등의 증상이 갑작스럽게 나타난다. 대부분 2~3일 내 호전되지만, 잦은 구토와 설사로 인해 탈수 증상이 동반될 수 있어 주의가 필요하다.

특히 입이 마르거나 소변량이 줄고, 심한 무기력감이 느껴진다면 탈수를 의심해야 한다. 이 경우에는 전해질 보충이 무엇보다 중요해 스포츠·이온 음료 등으로 부족한 수분을 보충하는 것이 도움이 된다. 증상이 심하거나 수분 섭취가 어려운 경우에는 의료기관을 방문해 수액 치료 등 보존적 치료를 받는 것이 필요하다.

◇누구에게 더 위험할까? 예방법은?


노로바이러스는 전 연령층에서 감염될 수 있지만, 영유아와 고령자에게서는 탈수가 빠르게 진행될 수 있어 각별한 주의가 필요하다. 이들 연령층은 체내 수분 저장량이 적고, 면역력이 약해 감염 시 회복 속도 또한 느릴 수 있어 증상이 경미해 보이더라도 상태 변화를 면밀히 관찰해야 한다. 상태가 악화될 경우에는 지체 없이 의료기관을 찾는 것이 중요하다.

한편 노로바이러스는 증상이 호전된 이후에도 일정 기간 전염력이 지속될 수 있다. 회복 후에도 최소 3일에서 길게는 2주까지 바이러스가 배출될 수 있어, 감염자는 충분한 휴식을 취하고 음식 조리 등 공동 식사 참여를 자제하는 것이 바람직하다.

노로바이러스는 대부분 특별한 치료 없이도 자연 회복되지만, 항바이러스제가 없어 무엇보다 예방이 중요하다.

최재기 교수는 "노로바이러스는 전염력이 매우 강한 만큼 무엇보다 예방 관리가 중요한 감염병"이라며 "설 명절처럼 가족과 친지가 함께 모여 음식을 나누는 시기에는 손 씻기와 음식 위생 관리만 철저히 해도 감염 위험을 크게 줄일 수 있다"고 말했다.

이어 "구토나 설사 증상이 있을 경우에는 무리하게 명절 일정을 소화하기보다 충분한 휴식을 취하고, 증상이 지속되거나 탈수 징후가 보이면 조기에 의료기관을 방문하는 것이 안전하다"고 조언했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


설 연휴 '노로바이러스' 주의보…최대 2주까지 바이러스 배출
최재기 교수

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

지상렬, ♥16세 연하 신보람과 결혼 시기 고백..."영원한 벗 되고 싶어"

2.

영하 눈축제서 ‘수영복 무대’..아이돌 그룹, 노이즈 마케팅 논란 확산

3.

김수용 “이미 저 세상 갔다”..심정지 직전 전조 증상 직접 고백 (임하룡쇼)

4.

god, 6개월 간 식비 '2억 8천' 폭주...대표 박진영 "그만 좀 먹어"

5.

박나래 빠진 '나혼산', 김시현 셰프가 살렸다...'아기 맹수' 강력한 존재감

연예 많이본뉴스
1.

지상렬, ♥16세 연하 신보람과 결혼 시기 고백..."영원한 벗 되고 싶어"

2.

영하 눈축제서 ‘수영복 무대’..아이돌 그룹, 노이즈 마케팅 논란 확산

3.

김수용 “이미 저 세상 갔다”..심정지 직전 전조 증상 직접 고백 (임하룡쇼)

4.

god, 6개월 간 식비 '2억 8천' 폭주...대표 박진영 "그만 좀 먹어"

5.

박나래 빠진 '나혼산', 김시현 셰프가 살렸다...'아기 맹수' 강력한 존재감

스포츠 많이본뉴스
1.

"지상파 수백억 1/N 거부" 왜 최가온 금메달 생중계 못 봐, 알고보니 '돈돈돈' 사과는 없다…'보편적 시청권' 거센 후폭풍

2.

[밀라노 스토리] 대충격! 한국 '5G'에 굴욕당한 영국 女 컬링 대표팀. '욕설 논란'까지 터졌다. 영국 BBC도 라이브 중계 도중 사과

3.

"난장판 된 밀라노" '백플립' 세계 1위 美 말리닌 '8위 침몰'→日, 銀-銅 '수확'…'쇼트 5위' 샤이도로프 32년 만의 金, 더 아쉬운 4위 차준환

4.

[밀라노스토리] 추모헬멧 끝내 허용되지 않았다. 우크라이나 사망 추모, 출전금지가 최종결정됐다

5.

"야수 조장 네가 해라" KIA 세대교체 서막인가…퓨처스 폭격기 이제 그만, 야구다운 야구 또 꿈꾼다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.