[경마] 한국마사회 말수의학 연구 세계적 권위 학술지 EVJ 게재

기사입력 2026-02-26 13:13


[경마] 한국마사회 말수의학 연구 세계적 권위 학술지 EVJ 게재
사진제공=한국마사회

한국마사회(회장 우희종)의 말수의학 연구가 국제적으로 인정받으며 경주마 안전과 복지 향상의 과학적 근거를 제시하고 있다.

한국마사회 소속 최윤기 수의사와 영국 브리스톨대 팀 파킨 교수가 공동 연구한 '한국 경주마의 천지굴건 질환(SDF tendinopathy) 위험 요인' 연구가 말수의학 분야 최고 권위 학술지인 'EVJ(Equine Veterinary Journal)'에 게재됐다.

동 연구는 2015년부터 2019년까지 렛츠런파크 서울에서 훈련한 경주마를 대상으로 대규모 데이터를 분석해 건손상 위험요인을 통계적으로 규명했다.

연구 결과 낮은 등급 경주마의 부상 위험이 2.8배 높은 것으로 나타났으며 최근 60일간 고강도 훈련이 적거나 1년 내 90일 이상 휴양 경험이 있는 경우 등도 부상 위험이 증가하는 것으로 확인됐다.

이번 연구에 제1저자로 참여한 최윤기 수의사는 "해외에서는 이미 많은 연구가 진행됐지만 한국경마에 특화된 맞춤형 연구가 필요했다"며 "이번 연구는 한국경마의 특성을 반영해 부상 예방을 위한 과학적 근거를 제시한 중요한 성과"라고 말했다.

한국마사회 관계자는 "경주마 안전과 말복지 강화를 위한 과학적 근거 확보 차원에서 의미 있는 연구 성과"라며 "현업 적용을 통해 농림축산식품부와 함께 추진하고 있는 말 생애주기별 맞춤지원 등을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

2.

[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

3.

남보라 13번째 동생, 대통령이 이름 지어줬다 "출산 당일 TV 출연" ('편스토랑')

4.

박찬욱, 칸 영화제 심사위원장 위촉…한국인 최초-亞 두번째 쾌거

5.

신동엽♥선혜윤PD, 오늘(26일) 딸 '서울대 입학식' 경사 "엄마 후배 됐다"

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

2.

[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

3.

남보라 13번째 동생, 대통령이 이름 지어줬다 "출산 당일 TV 출연" ('편스토랑')

4.

박찬욱, 칸 영화제 심사위원장 위촉…한국인 최초-亞 두번째 쾌거

5.

신동엽♥선혜윤PD, 오늘(26일) 딸 '서울대 입학식' 경사 "엄마 후배 됐다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

2.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

3.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

4.

'만루포→백투백' 안현민·김도영 우타 거포 동시 폭발, 대표팀, 삼성 마운드 초토화 '린위민 공포' 지웠다[오키나와리포트]

5.

"매커니즘 무너진 것 같다" 사령탑 우려, LAD 사사키 선발 진입 먹구름?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.