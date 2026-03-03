美 여객기, 엔진 화재로 긴급 착륙…승객 전원 탈출

기사입력 2026-03-03 10:48


美 여객기, 엔진 화재로 긴급 착륙…승객 전원 탈출
사진출처=ABC뉴스

[스포츠조선 장종호 기자] 미국 유나이티드항공 여객기가 엔진 화재 의심으로 긴급 착륙, 승객들이 탈출하는 아찔한 상황이 벌어졌다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 2일(현지시각) 오전 10시 15분쯤 로스앤젤레스 국제공항(LAX)에서 출발한 유나이티드항공 2127편(보잉 787-9 드림라이너)이 이륙 후 엔진에서 연기가 발생해 오전 11시 20분쯤 회항했다. 착륙 직후 활주로에는 탈출용 비상 슬라이드가 전개됐고, 기체 왼쪽에서 연기가 뿜어져 나왔다.

탈출한 승객들은 활주로를 달려 안전지대로 이동했으며, 소방대가 항공기를 둘러싸며 진화 작업에 나섰다.

탑승자 268명과 승무원 12명 전원이 무사히 대피했으며, 한 승객이 손가락에 경미한 상처를 입은 것 외에 다른 부상자는 보고되지 않았다.

소방 당국은 "유나이티드항공 2127편은 엔진 문제로 보고된 뒤 안전하게 착륙했으며, 모든 승객과 승무원이 기체에서 벗어났다"고 밝혔다. 엔진 화재의 구체적인 원인은 아직 공개되지 않았다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 표절 논란에 맨손 유리 파손...결국 병원 입원 "자존심 상했다" ('짠한형')

2.

'80세' 김용건, 6세 늦둥이 子 위해 용기 냈다.."아빠" 외침 '뭉클'

3.

김지민, 임신했나...♥김준호, 2세 위한 '보름 금주' 후 "2월에 가지면" ('짠한형')

4.

'148kg→70kg' 미나 시누이, 위고비·마운자로 혹했지만..."요요·부작용에 손절"

5.

전현무, KBS 아나운서실에 통 큰 선물..."최고급은 달라"

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 표절 논란에 맨손 유리 파손...결국 병원 입원 "자존심 상했다" ('짠한형')

2.

'80세' 김용건, 6세 늦둥이 子 위해 용기 냈다.."아빠" 외침 '뭉클'

3.

김지민, 임신했나...♥김준호, 2세 위한 '보름 금주' 후 "2월에 가지면" ('짠한형')

4.

'148kg→70kg' 미나 시누이, 위고비·마운자로 혹했지만..."요요·부작용에 손절"

5.

전현무, KBS 아나운서실에 통 큰 선물..."최고급은 달라"

스포츠 많이본뉴스
1.

'반칙왕 비판, 박지원 고의 충돌 의혹, 린샤오쥔과 법정 다툼' 韓 쇼트트랙 간판 황대헌 입장 표명 예고..."사실과 다른 부분 바로잡고파"

2.

손흥민 내치고 나락 간 토트넘…투도르 감독 3주 만에 경질? 英매체 충격 전망 나왔다

3.

韓 축구 초대박 사건, 김민재 한국 21호 프리미어리거 가능성 재점화..."이적료까지 인하 가능"→"선수가 원하면 곧바로 진전"

4.

韓 축구 낭보 등장, 유럽 5대 리그 수비수 탄생 예감..."獨 명문 제안 준비"→"다른 구단들도 이미 관심 보이는 중"

5.

"한국, 17년 만에 WBC 2R 진출" MLB닷컴, 파워랭킹 7위 선정…1위는 일본

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.