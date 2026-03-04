미래에셋생명, 자사주 93% 소각…총 발행 주식 수 31.8% 감소

기사입력 2026-03-04 20:44


미래에셋생명, 자사주 93% 소각…총 발행 주식 수 31.8% 감소

미래에셋생명이 보유 중인 자기주식의 93%에 해당하는 약 6296만주를 소각한다고 공시했다.

4일 열린 이사회에서 임직원 보상 등 목적의 자사주 470만 주를 제외한 보통주 및 전환우선주 전량 소각을 결정했는데, 이에 따라 미래에셋생명의 총 발행주식 수는 기존 대비 31.8% 감소하게 된다.

미래에셋생명은 시장의 관심이 높은 보통주의 경우 전체의 23.6%가 줄어, 주당 순이익(EPS) 증대 등 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다고 밝혔다.

이같은 대규모 소각 결정의 배경에는 견고한 재무 구조가 있다는 설명이다. IFRS17 도입 초기부터 보수적인 계리 가정을 적용하고 체계적인 자산부채관리(ALM) 원칙을 고수해온 결과, 177.9%의 지급여력비율(K-ICS)을 유지하며 건전성을 입증했다는 것이다.

미래에셋생명은 이번 자사주 소각은 주주가치 희석에 대한 시장의 우려를 해소하겠다는 회사의 강력한 의지라며, 앞으로도 탄탄한 자본 건전성을 바탕으로 주주 친화적인 경영을 지속해 나가겠다고 밝혔다.


김소형 기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

산다라박, 박봄 폭로에 참담한 심경 "마약 한 적 없어, 그녀가 건강하길"

2.

'최동석과 이혼' 박지윤, '56kg' 인생 최저 몸무게 인증 "매일 아침 뛴다"

3.

'충주맨 떼면 망할 것' 예상 깼다...김선태, 채널 개설 이틀 만에 '충주시' 추월

4.

장항준, 천만 거장 임박...윤종신 "분수에 넘치는 행운 오면 망해" ('유퀴즈')

5.

이지혜, 활발하던 SNS 돌연 '멈춤'...콘텐츠 삭제→계정 제한 '무슨 일?'

연예 많이본뉴스
1.

산다라박, 박봄 폭로에 참담한 심경 "마약 한 적 없어, 그녀가 건강하길"

2.

'최동석과 이혼' 박지윤, '56kg' 인생 최저 몸무게 인증 "매일 아침 뛴다"

3.

'충주맨 떼면 망할 것' 예상 깼다...김선태, 채널 개설 이틀 만에 '충주시' 추월

4.

장항준, 천만 거장 임박...윤종신 "분수에 넘치는 행운 오면 망해" ('유퀴즈')

5.

이지혜, 활발하던 SNS 돌연 '멈춤'...콘텐츠 삭제→계정 제한 '무슨 일?'

스포츠 많이본뉴스
1.

"팬들은 이래서 미친다" 사우디 '돈방석'에 이어 주급 40만파운드 인상도 사인 미룬 맨유 캡틴..'돈 보다 우승 야망이 먼저다'

2.

손흥민 있었으면 노렸을텐데..."토트넘 제발 강등" 기도하는 팀 있다, "예의주시 중"

3.

"한국, 절대적인 축이 없다" C조 1위 자신 日, 류지현호에 차가운 시선 …대만에는 경계심

4.

"2등으로는 안될거야" 올림픽 금메달 23개 전설의 경고? 팀 USA 누구도 유니폼을 벗지 않았다

5.

김동엽 변상권 가세, 울산웨일즈 얼마나 셀까, KIA LG, 대학팀과 9차례 평가전, '팬 소통' 위해 전면 개방

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.