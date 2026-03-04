미래에셋생명, 자사주 93% 소각…총 발행 주식 수 31.8% 감소
미래에셋생명이 보유 중인 자기주식의 93%에 해당하는 약 6296만주를 소각한다고 공시했다.
4일 열린 이사회에서 임직원 보상 등 목적의 자사주 470만 주를 제외한 보통주 및 전환우선주 전량 소각을 결정했는데, 이에 따라 미래에셋생명의 총 발행주식 수는 기존 대비 31.8% 감소하게 된다.
미래에셋생명은 시장의 관심이 높은 보통주의 경우 전체의 23.6%가 줄어, 주당 순이익(EPS) 증대 등 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다고 밝혔다.
이같은 대규모 소각 결정의 배경에는 견고한 재무 구조가 있다는 설명이다. IFRS17 도입 초기부터 보수적인 계리 가정을 적용하고 체계적인 자산부채관리(ALM) 원칙을 고수해온 결과, 177.9%의 지급여력비율(K-ICS)을 유지하며 건전성을 입증했다는 것이다.
미래에셋생명은 이번 자사주 소각은 주주가치 희석에 대한 시장의 우려를 해소하겠다는 회사의 강력한 의지라며, 앞으로도 탄탄한 자본 건전성을 바탕으로 주주 친화적인 경영을 지속해 나가겠다고 밝혔다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.