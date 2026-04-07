이사회 규모 줄이고 정관 변경…상법 개정 후 첫 주총서 대응 나선 기업들

국내 주요 기업들이 상법 개정 이후 처음으로 열린 올해 3월 정기 주주총회에서 이사회 규모를 줄이고, 정관을 변경하며 지배구조 대응에 나섰다.

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기업분석연구소 리더스인덱스는 7일 50대 그룹 상장사 가운데 전년과 비교 가능한 269개사의 올해 주총 결과에 대한 분석을 발표했다. 이에 따르면 전체 이사 수는 1733명으로 전년(1780명)보다 2.6%(47명) 줄었다. 특히 사내이사 인원이 843명에서 807명으로 4.3% 줄어들어 감소 폭이 두드러졌고, 사외이사는 937명에서 926명으로 1.2% 감소했다.

이런 변화는 사내이사를 줄여 전체 이사 수를 낮추고, 결과적으로 사외이사 최소 선임 기준도 함께 낮추는 방식으로 외부 인사의 이사회 진입 여지를 축소하려는 전략으로 해석된다.

정관 변경을 통한 대응 움직임도 확인됐다. 올해 주총 안건 가운데 이사회 관련 정관 변경을 상정한 기업은 184곳이었으며, 이 가운데 15곳은 실제 이사 수 상한을 축소했다. 이사 임기를 조정한 기업도 14곳으로 집계됐다. 대부분 기존 2년 수준이던 이사 임기를 3년으로 늘리는 방향으로 변경됐다.

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이처럼 이사회 축소와 임기 조정이 동시에 나타난 것은 상법 개정에 따른 지배구조 변화에 대비하기 위한 조치로 해석된다. 상법 1차 개정으로 이사의 충실의무 대상이 '회사'에서 '회사 및 주주'로 확대됐고, 오는 9월 시행되는 2차 개정안은 집중투표제 의무화와 감사위원 분리 선출 확대를 담고 있다.

이원만 기자 wman@sportschosun.com