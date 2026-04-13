쿠팡 CPLB, CPLB 2026 윈윈 어워즈 개최 "동반성장 가속"

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쿠팡의 자체브랜드(PB) 자회사 씨피엘비(CPLB)가 제 2회 '쿠팡 CPLB 2026 윈윈 어워즈(Win-Win Awards)' 를 성료했다. CPLB 2026 윈윈 어워즈는 중소 제조협력사들과 동반성장 성과와 비전을 공유하는 자리다. 지난해 처음 개최된 이후 올해 두 번째로 열렸다.

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13일 쿠팡에 따르면 지난 7일 열린 CPLB 2026 윈윈 어워즈에는 수도권, 경상권, 강원권, 충청권, 전라권, 제주 등 전국 각지에서 총 32개 중소협력사가 참여했다. 이중 4개 업체는 올해 새롭게 합류한 신규 협력사다.

새롭게 합류한 협력사는 전남 담양 지역 농가에서 '곰곰 채소'를 생산·유통하는 영농조합, 충북 진천에서 '코멧 리빙박스' 등을 만드는 제조사, 경기 광주에서 '코멧 문풍지' 등을 생산하는 제조업체, 경기 광주에서 '코멧 벽지'를 만드는 인테리어 제조업체 등이다.

CPLB는 그동안 중소 협력사들과의 협력을 바탕으로 다양한 상생 프로그램을 지속적으로 확대해왔다. 지난해 산업통상자원부가 주최한 '디지털 유통·물류대전'에는 약 30개 협력사와 동반 참가해 전용 전시 공간을 지원했고, 'CPLB 상생 리더스 포럼'을 통해 AI 및 마케팅 전문가를 초청해 PB 산업의 방향을 함께 논의했다. CPLB는 상생협의체를 출범해 상품 기획부터 품질, 물류 등 전 과정에서의 협업도 강화했다.

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CPLB는 계속해서 중소협력사와의 상생을 지원하는 역할을 확대해나간다는 계획이다.

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전경수 CPLB 대표는 "중소협력사 여러분은 CPLB와 함께 성장해 온 소중한 파트너"라며 "함께 성장하는 구조를 더욱 단단히 만들어 나가겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com