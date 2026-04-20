출시 2년만에 누적 판매량 1억 1900만 개 넘어선 서울우유협동조합 'A2+우유', 비결은?

◇서울우유협동조합 'A2+우유'. 사진제공=서울우유협동조합

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서울우유협동조합 'A2+우유'가 출시 2년 여 만에 누적 판매량 1억 1900만 개를 돌파했다. 용량으로 환산하면 올림픽 수영장 10개를 채울 수 있는 양인 약 2400만 리터(L)에 달한다.

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2024년 4월 출시한 'A2+우유'는 서울우유가 국산 우유 소비 증진을 목표로 5년간 약 80억원을 투자한 프리미엄 흰 우유다. A2 단백질 유전형질을 가진 젖소에서 분리·집유해 체세포수 1등급, 세균수 1등급의 고품질 원유와 A2 단백질만을 함유한 우유로, 목장, 수유, 생산, 제품 총 4단계의 A2검사 실시는 물론, 세균과 미생물을 한 번 더 제거하는 EFL(Extended Fresh Life) 공법을 적용했다.

특히, A2우유가 소화용이성을 비롯해 장내 유익균 증가에 도움을 줄 수 있다는 임상결과가 국제학술지에 등재된 것도 긍정적 영향을 미쳤다는 분석이다.

소비 트렌드 변화에 발맞춰 ▲180ml ▲710ml ▲900ml ▲1.7L ▲2.3L 등 다양한 용량의 제품을 선보이고 있으며, 지난해 7월에는 보관과 휴대 편의성을 극대화한 멸균제품(170ml)을 출시하기도 했다. 우리 아이 첫 우유 컨셉트에 맞춘 A2+우유, 시니어 고객을 위한 A2+우유, 1·2인 가구를 대상으로 한 소용량 멸균 A2+우유 등도 선보일 계획이다.

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문진섭 서울우유협동조합장은 "A2우유 시장의 성장 가능성을 확인한 만큼 2030년까지 A2원유 전환의 단계적 확대를 목표로 집유량 및 A2 낙유목장 등 생산 기반을 지속 확충해 A2우유 대중화에 앞장설 것"이라고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com