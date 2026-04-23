[경마] 한국마사회, 경기도와 함께하는 상생 오픈이노베이션 공공 파트너 참여

한국마사회(회장 우희종)가 경기도와 경기콘텐츠진흥원이 추진하는 '2026년 상생 오픈이노베이션' 사업에 공공 파트너로 참여해 'AI Agent AR 기반 말산업 도슨트 서비스' 과제를 추진한다.
이번 과제는 말산업을 보다 쉽고 흥미롭게 전달할 수 있는 체험형 서비스 모델 구현에 초점을 맞췄다. 관람객이 스마트폰으로 전시 패널을 비추면 AI 도슨트가 승마 기초, 말 사양관리, 말 행동 이해, 말복지 등 다양한 정보를 맞춤형으로 설명하는 방식이다.
한국마사회는 이번 과제를 통해 유망 스타트업을 발굴하고 후속 사업화, 홍보, 네트워크 연계 등 창업지원 프로그램과의 접점을 확대해 말산업 분야 창업 생태계 조성에도 힘을 보탤 계획이다.
이번 상생 오픈이노베이션에는 한국마사회 외에도 현대백화점, SK플래닛 등 다양한 파트너사가 참여한다. 현대백화점은 AI 기반 마케팅 콘텐츠 자동화, SK플래닛은 AR 인터랙티브 관광 콘텐츠 등 각 사 특성에 맞는 협업 과제를 제시했다.
참여를 희망하는 기업은 경기콘텐츠진흥원 공고를 통해 신청할 수 있으며, 선정된 기업은 파트너사와 함께 PoC(개념검증) 기반의 협업 프로젝트를 수행하게 된다.
한국마사회 관계자는 "이번 과제는 경기도민과 함께 만드는 공공 협업프로젝트라는 점에서 의미가 크다"며 "경기도민이 일상 속에서 즐길 수 있는 말산업 체험 콘텐츠를 발굴하는 한편, 유망 스타트업 지원을 통해 지역과 산업의 동반성장 모델을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com