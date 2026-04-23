현대차, 1분기 매출 45.9조 '역대 최대'…하이브리드 17만대 최대 실적

사진제공=현대차그룹

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현대자동차가 글로벌 수요 둔화 속에서도 하이브리드차 판매 확대를 앞세워 1분기 역대 최대 매출을 달성하며 견조한 실적을 이어갔다.

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현대차는 23일 경영실적 컨퍼런스콜을 통해 2026년 1분기 연결 기준 매출 45조9389억원, 영업이익 2조5147억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 3.4% 증가하며 역대 1분기 기준 최대치를 기록했다. 영업이익은 30.8% 감소했지만, 영업이익률은 5.5%를 유지했다.

도매 판매 기준 글로벌 판매량은 97만6219대로 전년 동기 대비 2.5% 감소했다. 다만 고부가가치 차종 중심의 판매 믹스 개선과 금융 부문 실적 확대가 매출 성장을 견인했다.

국내 판매는 15만9066대로 4.4% 감소했으며, 해외 판매는 미국 시장에서 24만3572대로 0.3% 증가했음에도 전체적으로는 81만7153대로 2.1% 줄었다.

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친환경차 판매는 뚜렷한 성장세를 보였다. 1분기 글로벌 친환경차 판매는 전년 동기 대비 14.2% 증가한 24만2612대를 기록했다. 이 가운데 하이브리드차는 17만3977대로 분기 기준 역대 최대 실적을 달성했으며, 전기차는 5만8788대로 집계됐다.

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전체 판매에서 친환경차와 하이브리드차 비중 역시 각각 24.9%, 17.8%로 역대 최고 수준을 기록하며 체질 개선 흐름을 이어갔다.

수익성 측면에서는 원자재 가격 상승과 관세 영향이 반영됐다. 매출원가율은 82.5%로 전년 동기 대비 상승했고, 관세 영향은 8600억원으로 집계됐다. 다만 우호적인 환율 효과와 비용 관리 등을 통해 수익성 하락 폭을 일정 부분 방어했다는 평가다.

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현대차는 시장 점유율 확대를 통해 경쟁력을 입증했다. 글로벌 시장 점유율은 4.9%로 전년 대비 상승했으며, 미국 시장 점유율도 6.0%까지 확대됐다.

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현대차 관계자는 "글로벌 수요 둔화 등 어려운 환경 속에서도 하이브리드 등 고부가가치 차종 판매 확대를 통해 견조한 흐름을 이어가고 있다"고 말했다.

현대차는 향후 거시경제 불확실성과 지정학적 리스크가 지속될 것으로 보고, 신차 출시 확대와 전동화 전략, 지역별 맞춤형 대응을 통해 성장세를 이어간다는 계획이다. 아울러 컨틴전시 플랜 강화와 비용 구조 재점검을 통해 수익성 개선에도 나선다.

한편 현대차는 주주환원 정책에 따라 주당 2500원의 분기 배당을 실시한다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com