문종훈 종근당 이사, 신임 제약바이오협 홍보전문위원장 선출

◇한국제약바이오협회 홍보전문위원회 신임 집행부. 사진제공=한국제약바이오협회

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문종훈 종근당 이사가 한국제약바이오협회 산하 홍보전문위원회(이하 홍전위) 신임 위원장에 선출됐다.

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제약· 바이오기업의 홍보 및 대외 커뮤니케이션 전문가 협의체인 홍전위는 22일 서울 서초구 방배동 한국제약바이오협회에서 정기총회를 열고 신임 위원장 선출과 함께 새 집행부 구성을 마쳤다.

부위원장에는 박재현 제일약품 상무와 유정재 JW중외제약 실장이 호선됐으며, 총무단은 이정석 신라젠 이사와 전하나 휴젤 팀장으로 꾸려졌다. 정찬웅 한국제약바이오협회 부본부장은 홍전위 간사와 감사 역할을 맡게 됐다. 위원장을 포함한 집행부 임기는 2년이다.

문종훈 신임 위원장은 "제약바이오산업이 큰 변화의 기로에 선 중요한 시기에 중책을 맡게 돼 무거운 책임감을 느낀다"며 "회원사 간 소통과 화합을 바탕으로 협회와 언론사 간 정보교류를 활성화하는 데 역할을 다하겠다"고 말했다.

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한편 이날 총회에서는 2025년 결산과 2026년 사업계획을 원안대로 승인했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com