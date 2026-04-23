강원랜드, 정부 물가 안정 동참…베이커리 OV 제품 일부 가격 인하

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강원랜드가 정부의 물가 안정화 동참을 위해 하이원리조트 베이커리 OV의 일부 판매 제품 가격을 인하한다. 하이원리조트 베이커리 OV는 강원랜드가 운영하하는 곳으로, 밀가루 등 원자재 가격 하락을 반영했다.

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23일 강원랜드에 따르면 하이원리조트 베이커리 OV에서 판매중인 60여종 제품 가운데 인기제품 상위 10종에 대해 최소 6%에서 최대 10%까지 할인된 가격이 적용된다. 하이원리조트 베이커리 OV는 지역특산물인 곰취와 곤드레를 주재료로 하는 제품을 선보아며 방문 고객이 즐겨 찾는 곳이다.

강원랜드는 지난 3월부터 글로벌 복합리조트로 도약을 위해 그랜드호텔 및 마운틴콘도 환경개선공사를 진행하고 있다. 2028년 상반기 완공 예정인 '카지노 제2영업장'과의 시너지 효과를 위한 일환으로, 국내외 관광객들에게 차별화된 경험을 제공하겠다는 목표다. 특히 부대 시설 등 서비스 경쟁력 확대 등을 위한 지속적인 노력도 기울안다는 방침이다. 하이원리조트 베이커리 OV의 가격 인하도 같은 이같은 맥락이다.

권부근 강원랜드 호텔콘도영업실장은 "정부의 밀가루와 설탕 가격 안정화 조치 등을 고려, 물가 안정 지원을 위해 가격인하를 결정하게 됐다" 며 "고객에게 좋은 제품과 서비스를 제공하기 위해 지속 적으로 노력할 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com