서울예스바이오, '미세유체 기반 세포 활성화' 특허 출원 완료…"연내 상용화 목표"

[스포츠조선 장종호 기자] 첨단 재생의료 전문기업 서울예스바이오(대표이사 이길용)가 미세유체 기반 세포 활성화 기술에 대한 특허 출원을 완료하며 기술사업화에 속도를 내고 있다고 23일 밝혔다.

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이번에 출원된 특허(명칭: 세포 활성화 장치 및 이를 이용한 세포 활성화 방법)는 다채널 허니콤(Honeycomb) 구조의 미세유체 채널을 활용해 혈소판이 포함된 생물학적 제제에 물리적인 전단응력(Shear stress)을 가함으로써 세포를 활성화하는 기술이다.

기술의 핵심은 칼슘, 콜라겐, 트롬빈 등 기존 PRP(혈소판 풍부 혈장) 공정에서 필수적이었던 화학적 활성화제 없이도 세포를 강력하게 활성화할 수 있다는 점이다. 화학 물질을 사용할 경우 발생할 수 있는 국소 부작용이나 잠재적 위험 요소를 원천적으로 차단할 수 있어 의료 현장의 안전성을 획기적으로 높였다는 평가다.

특히 서울예스바이오는 해당 장치를 통해 기존 화학적 방식(CaCl2) 대비 PRP 내 핵심 성장인자인 'TGF-β1'의 방출량이 약 2~3배 증가되었음을 실험을 통해 직접 검증함으로써 독보적인 기술적 우위를 확보했다.

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해당 장치는 반복적인 분지·재결합 구조를 통해 안정적인 층류 환경을 조성함으로써, 일관성 있는 세포 활성화 결과를 확보하도록 설계됐다. 또한 채널 폭 최적화와 병렬 구조 설계를 적용해 기존 미세유체 기술의 고질적 문제였던 채널 막힘(Clogging) 현상을 해결했으며, 공정 단순화를 통한 비용 절감 효과까지 거둬 상용화 경쟁력을 갖췄다.

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서울예스바이오는 해당 특허기술 출원에 앞서 엠엑스티바이오텍과 함께 의료 현장 사용을 고려한 시제품 개발에 착수했으며 PRP 내 세포 활성화 정도를 정량적으로 평가할 수 있는 지표 기반 성능평가 체계를 구축해왔다. 회사는 이번 특허 출원을 기점으로 시제품 고도화와 실제 의료 현장 적용 가능성 검증을 병행할 방침이다.

업계 관계자들은 이번 기술 확보가 PRP 기반 재생의료뿐만 아니라 정형외과, 통증 치료 등 다양한 분야의 확장성을 높이고, 세포 활성화 기술의 글로벌 표준화 가능성을 여는 계기가 될 것으로 내다보고 있다.

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서울예스바이오 이길용 대표이사(신경외과 전문의)는 "이번 특허 출원은 공동 연구를 통해 확보한 기술적 성과를 권리화하고 시장 진출의 발판을 마련했다는 데 큰 의의가 있다" 며 "독보적인 미세유체 기술력을 바탕으로 연내 상용화를 달성해 재생의료 치료의 새로운 패러다임을 제시하겠다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com