물에 빠진 딸 구해줬더니 父 "왜 신고했어?" 항의 공분

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 물에 빠진 어린 소녀를 구조한 남성이 오히려 아이의 아버지로부터 항의를 받았다는 사연이 중국 온라인에서 화제다. 시나닷컴 등 중국 매체들에 따르면 텐진에 거주하는 남성 A는 강가에서 낚시를 하다가 우연히 어린 소녀가 물에 빠진 것을 발견했다.

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그는 즉시 물로 뛰어들어 아이를 끌어올렸다. 다행히 아이는 무사했으며 A는 경찰에 신고한 후 보호자가 올 때까지 곁에 있었다.

이후 현장에 도착한 아이의 아버지가 예상 밖의 반응을 보이면서 논란이 됐다.

그는 A에게 "왜 경찰에 신고했나?, 혹시 내가 당신에게 책임을 묻거나 보상을 요구할까 봐 그런 것이냐"는 취지로 따져 물었다.

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이에 A는 보호자가 현장에 없었기 때문에 안전 확보를 위해 신고가 필요했다고 설명한 것으로 알려졌다.

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또한 자신 역시 계속 현장에 머물 수 없는 상황이었던 만큼 경찰의 도움을 요청하는 것이 가장 적절한 조치였다는 입장을 밝혔다.

사연이 알려지자 중국 온라인에서는 아이 아버지의 태도를 비판하는 목소리가 이어졌다.

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네티즌들은 "딸의 생명을 구해준 사람에게 최소한의 감사 인사는 해야 하는 것 아니냐", "고맙다는 말 한마디 없이 의심부터 하는 것은 이해하기 어렵다", "구조자의 행동은 너무나 당연하고 책임감 있는 대응이었다" 등의 반응을 보였다.

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일부 네티즌들은 "기본적인 예의와 배려의 문제를 다시 생각하게 한다"고 지적했다.

반면 일각에서는 사건의 전후가 충분히 공개되지 않은 만큼 지나친 비난은 신중해야 한다는 의견도 나왔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com