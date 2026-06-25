KCC, 컴플라이언스 데이 개최…3분기 특별 자율준수기간 선포

◇정재훈 KCC 대표이사(앞줄 가운데)와 임직원들이 '컴플라이언스 데이' 행사 후 기념 촬영을 하고 있다. 사진제공=KCC

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KCC가 지난 24일 서울 본사에서 정재훈 대표이사를 비롯해 자율준수관리자, 자율준수위원회 위원, 영업부문 임원 및 팀장 등이 참석한 '컴플라이언스 데이(Compliance Day)'를 개최했다.

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최고경영자의 자율준수 실천 의지를 전사에 공유하고, 개정된 공정거래 자율준수 방침과 향후 운영 방향을 구성원들에게 알리기 위해 마련된 이번 행사에서, 참석자들은 공정거래 자율준수 실천 서약에 참여하며 공정하고 투명한 기업문화 확산을 위한 의지를 다졌다. 또한 상반기 주요 CP(Compliance Program) 활동·성과 공유와 개정된 공정거래 자율준수 방침 설명도 진행됐다.

상반기 주요 성과로는 전국 주요 수급사업자를 직접 방문해 하도급거래 관련 CP 감사활동을 실시하고 법규 준수 현황을 점검하는 것을 비롯해, 협력사 애로사항 청취 및 개선 과제 발굴, 표준계약서 체결 문화 정착, CP 위험성 자기평가 참여율 90.6% 달성, 정도경영·청탁금지법 교육 수료율 90% 이상 달성 등이 소개됐다.

이와 함께 2026년 3분기를 특별 자율준수기간으로 선포했다. 이를 위해 표준계약서(하도급/대리점) 체결 현황 점검, 수급사업자 및 대리점주 대상 자체 설문조사, 공정거래 특별교육과 CP 문화 확산 활동 등을 추진하고, 공정거래 자율준수편람을 개정해 현업 활용도를 높일 방침이다. 또한 각 조직의 자율준수 실천리더를 중심으로 업무 과정에서 발생할 수 있는 공정거래 리스크를 사전에 점검하고 관리하는 활동을 강화한다. 사전업무협의제도와 내부신고제도 운영을 활성화해 법규 위반 가능성을 예방하고, 정기 모니터링과 자체 점검을 통해 준법경영 체계의 실효성을 지속적으로 높여 나갈 예정이다. 아울러 컴플라이언스 데이, 준법 아이디어 공모전, 퀴즈대회 등 임직원 참여형 프로그램을 확대 운영해 자율준수 문화를 조직 전반에 확산시켜 나간다는 계획이다.

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KCC 자율준수관리자 권성욱 상무는 "준법경영은 기업의 지속가능한 성장과 신뢰를 뒷받침하는 중요한 기반"이라며 "앞으로도 교육과 예방, 점검 활동을 지속 강화해 임직원 모두가 업무 현장에서 자율준수를 실천하는 문화를 확산시켜 나가겠다"고 말했다.

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한편 KCC는 앞서 전사의 모든 부서 팀장들을 '공정거래 자율준수 실천 리더'로 임명하고, 일반 임직원들이 주도하는 현장 중심 활동으로 컴플라이언스 데이를 활성화한 바 있다. 김소형 기자 compact@sportschosun.com