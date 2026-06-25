순천향대천안병원, 제1회 진료지원 간호 심포지엄 개최…"의료서비스 향상 기대"

[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원 간호부(간호부장 공현희)가 24일 오후 병원 6층 현곡홀에서 '제1회 진료지원 간호 심포지엄'을 개최했다.

Advertisement

이번 심포지엄은 진료지원 간호사들의 전문역량을 강화하고, 협업을 통한 환자 중심 진료체계 발전을 위해 마련됐다.

심포지엄에는 병원 내 24개 진료과 의료진과 간호부 보직자 등 250여 명이 참석했으며, 3개의 강연을 통해 진료지원 간호의 역할과 발전 방향을 공유했다.

강연은 ▲기관절개창 관리(박재홍 이비인후과 교수) ▲경장영양: Enteral Nutrition(한민지 임상영양사) ▲항암화학요법의 이해(조선우 종양혈액내과 진료지원간호사)를 주제로 진행됐으며, 진료 현장에서 활용할 수 있는 실무 중심 교육으로 구성됐다.

Advertisement

공현희 간호부장은 "이번 심포지엄은 진료지원 간호사들이 전문지식과 경험을 공유하고, 환자들에게 보다 나은 의료서비스를 제공하기 위한 소통과 협력의 장이다"면서, "앞으로도 지속적인 교육과 학술 활동을 통해 진료지원 간호 역량 강화에 힘쓰겠다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Advertisement