"여름 휴가 즐겨요" 리조나레 괌, 공홈 예약 고객 대상 한정 프로모션 진행

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리조나레 괌 by 호시노 리조트(리조나레 괌)이 여름 휴가철을 앞두고 공식 홈페이지 예약 고객을 대상으로 한정 프로모션을 진행한다. 다양한 서비스와 체험 프로그램을 통해 만족스러운 숙박 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다.

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5일 리조나레 괌에 따르면 공홈 예약 고객 대상 한정 프로모션은 3박 이상 예약하고 체크인하는 고객에게을 대상으로 진행되며, 9월 30일까지 진행된다.

서비스 혜택으로는 객실당 미화 100달러 상당의 룸 크레딧이 대표적이다. 혜택은 별도 신청 없이 적용되며, 프로모션 이전에 예약을 완료한 고객도 동일하게 대상에 포함된다. 제공된 크레딧은 호텔 내 레스토랑, 액티비티, 쇼핑 등에 자유롭게 사용할 수 있다.

리조나레 괌에서는 투숙객 누구나 이용 가능한 다양한 무료 서비스와 액티비티도 운영한다. 최대 규모 워터파크에서는 만타 슬라이드와 유수풀을 비롯해 대형 튜브를 무료로 대여할 수 있으며바스타월과 구명조끼도 제공된다. 스태프와 함께하는 참여형 프로그램 '클럽 만타'를 통해 가족 단위 고객들도 함께 즐길 수 있는 다양한 게임 이벤트를 진행된다. 현지 문화를 경험할 수 있는 프로그램도 마련됐다. 매주 화·목·일요일 개최되는 'Gupot Kanton Tasi'에서는 차모로 전통 놀이와 현지 음식을 체험할 수 있으며, 괌의 로컬 문화를 보다 친근하게 경험할 수 있다.

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가족 여행객을 위한 시설도 강화했다. 실내 액티비티룸에서는 장난감과 보드게임을 자유롭게 이용할 수 있으며, 전문 강사가 진행하는 키즈 레슨과 블록 놀이 공간 'Brick Studio'도 운영된다. 이밖에도 디럭스 이상 객실(이그제큐티브?스위트) 투숙객에게는 오후 4시 30분부터 3시간 동안 해피아워 드링크 서비스가 제공되고, 쇼핑을 위한 GPO(괌 프리미엄 아울렛) 셔틀도 운영해 이동 편의성을 높였다. 8월 1일에는 호텔 내 신규 레스토랑 'CHO CHO'가 그랜드 오픈, 투숙객의 미식 경험도 확대할 수 있도록 할 계획이다.

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리조나레 괌은 "공홈 예약 프로모션과 함께 '얼리버드 60일 플랜'과 14박 이상 투숙 시 특별 요금을 적용하는 장기 투숙 우대 플랜 등 다양한 패키지를 선보이고 있다"며 "괌 여행의 만족도를 높일 수 있도록 노력할 계획"이라고 밝혔다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com