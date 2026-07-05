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"무더위, 컵빙수로 날린다" 요아정, 롯데월드몰 팝업 스토어 운영

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"무더위, 컵빙수로 날린다" 요아정, 롯데월드몰 팝업 스토어 운영

요아정이 신메뉴인 컵빙수 출시에 맞춰 롯데월드몰 지하 1층에서 팝업스토어를 운영하고 있다고 5일 밝혔다. 팝업스토어는 한정 '럭키드로우 이벤트'를 비롯해 다양한 메뉴를 즐길수 있도록 체험 위주 요소를 강화한 게 특징이다. 팝업스토어 운영기간은 7월 14일까지다.

요아정에 따르면 롯데월드몰 팝업스토어는 '컵빙수의 정석'이란 콘셉트로 기획됐다. 간편한 디저트 소비 트렌드를 반영, 눈꽃빙수에 신선한 생과일과 시그니처토핑을 올린 컵빙수 5종을 만나볼 수 있도록 했다. 메뉴는 프리미엄 생망고컵빙수, 와르르 리얼 수박 컵빙수, 해남 초당옥수수브륄레컵빙수, 두바이 딥초코컵빙수, 쫀득 인절미 팥 컵빙수 등이다. 빙수와 함께 즐기기 좋은 찹쌀떡과 트렌디한 베이커리 메뉴가 마련됐고, 방문 고객은 '럭키드로우 이벤트'에 참가할 수 있다.

요아정 관계자는 "롯데월드몰 팝업스토어는 프리미엄 빙수의 맛과 품질은 그대로 담고, 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 합리적인 가격으로 '컵빙수의 정석'을 즐길 수 있도록 선보이게 됐다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com



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