"무더위, 컵빙수로 날린다" 요아정, 롯데월드몰 팝업 스토어 운영

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요아정이 신메뉴인 컵빙수 출시에 맞춰 롯데월드몰 지하 1층에서 팝업스토어를 운영하고 있다고 5일 밝혔다. 팝업스토어는 한정 '럭키드로우 이벤트'를 비롯해 다양한 메뉴를 즐길수 있도록 체험 위주 요소를 강화한 게 특징이다. 팝업스토어 운영기간은 7월 14일까지다.

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요아정에 따르면 롯데월드몰 팝업스토어는 '컵빙수의 정석'이란 콘셉트로 기획됐다. 간편한 디저트 소비 트렌드를 반영, 눈꽃빙수에 신선한 생과일과 시그니처토핑을 올린 컵빙수 5종을 만나볼 수 있도록 했다. 메뉴는 프리미엄 생망고컵빙수, 와르르 리얼 수박 컵빙수, 해남 초당옥수수브륄레컵빙수, 두바이 딥초코컵빙수, 쫀득 인절미 팥 컵빙수 등이다. 빙수와 함께 즐기기 좋은 찹쌀떡과 트렌디한 베이커리 메뉴가 마련됐고, 방문 고객은 '럭키드로우 이벤트'에 참가할 수 있다.

요아정 관계자는 "롯데월드몰 팝업스토어는 프리미엄 빙수의 맛과 품질은 그대로 담고, 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 합리적인 가격으로 '컵빙수의 정석'을 즐길 수 있도록 선보이게 됐다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com