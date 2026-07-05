심장 수술 받았는데, 가슴에 흉터가 없다?

[스포츠조선 장종호 기자] 부천세종병원이 최근 심실중격결손을 진단받은 생후 2개월 이상, 체중 4~6㎏의 선천성 심장병 환아를 대상으로 '우측 겨드랑이 개흉술'을 성공적으로 시행했다.

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최소침습 심장수술은 흉골 일부를 절개하거나 흉골을 절개하지 않고 갈비뼈 사이로 수술 통로를 확보해 시행하는 방법으로, 수술 후 회복이 빠르고 흉터가 작다는 미용적 장점이 있다. 우측 겨드랑이 개흉술은 오른쪽 겨드랑이 아래에 피부 절개를 가한 뒤 갈비뼈 사이로 심장에 접근하는 최소침습 심장수술의 한 방법이다.

기존 선천성 심장병 수술은 가슴 중앙의 흉골을 절개하는 정중흉골절개술이 표준적으로 시행돼 왔다. 안전성과 효과가 입증된 방법이지만, 가슴 중앙에 흉터가 남고 성장 과정에서 새가슴이나 오목가슴 등 흉곽 변형이 발생할 가능성이 있다는 점이 한계로 지적된다.

반면 우측 겨드랑이 개흉술은 절개 부위가 겨드랑이 아래에 위치해 외관상 흉터가 잘 드러나지 않으며, 흉골을 절개하지 않아 출혈과 감염 위험을 줄일 수 있다. 또한 향후 흉곽 변형 가능성을 낮출 수 있다는 장점이 있다. 특히 여아의 경우 유방 발달에 영향을 줄 수 있는 우측 전방 개흉술의 단점을 보완할 수 있다.

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실제 수술을 받은 환아 보호자도 높은 만족도를 보였다. 생후 4개월 남아의 어머니 A씨는 "생후 2개월 된 아이가 심장 수술을 받아야 한다는 사실에 큰 걱정을 했지만, 수술 후에는 울음소리가 눈에 띄게 커질 정도로 활력이 좋아졌고 회복도 빨라 안심할 수 있었다"며 "백일 사진 촬영 시에도 정면에서는 수술 흉터가 거의 보이지 않아 만족스럽다"고 말했다. 이어 "아이가 성장하면서 흉터도 점차 옅어질 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

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이 수술법은 해외에서는 비교적 활발히 시행되고 있으나, 국내에서는 아직 보편화되지 않은 상태다. 부천세종병원은 청소년 및 성인 선천성 심장병 환자를 대상으로 다양한 최소침습 심장수술을 시행해 왔으며, 지난해부터 선천성 심장병 환자에 우측 겨드랑이 개흉술을 적용해 왔다. 이어 올해 초부터는 영유아 환자로 적용 범위를 확대해 안전성을 확인했다.

특히 심실중격결손 환아의 경우 기존 흉골절개술과 비교해 수술 시야 확보 및 접근성 측면에서 큰 차이 없이 안정적으로 시행할 수 있음을 확인했다.

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현재까지 부천세종병원은 체중 4~6㎏ 영아를 포함한 선천성 심장병 환아에게 우측 겨드랑이 개흉술을 시행했으며, 수술 후 회복 경과도 양호한 것으로 나타났다.

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부천세종병원 이창하 진료부원장(소아심장혈관흉부외과)은 "정중흉골절개술은 여전히 안전하고 표준적인 수술 방법이지만, 심실중격결손을 가진 영유아에서도 우측 겨드랑이 개흉술을 안전하게 적용할 수 있는 좋은 치료 옵션"이라며 "흉골 절개를 하지 않아 흉터를 최소화하고 향후 흉곽 변형 위험을 줄일 수 있다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

이어 "우측 겨드랑이 개흉술은 모든 선천성 심장병에 적용 가능한 것은 아니지만, 심실중격결손이나 심방중격결손과 같은 비교적 단순한 질환에서는 충분히 고려할 수 있는 수술 방법"이라며 "환아의 미용적 만족도뿐 아니라 보호자의 정서적 부담을 줄이는 데도 도움이 될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com