"나잇살이 아니라 경고 신호"…김경곤 교수 '마흔부터 생존 감량' 출간

[스포츠조선 장종호 기자] 가천대 길병원 가정의학과 김경곤 교수가 신간 '마흔부터 생존 감량'을 출간했다.

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30여 년간 비만과 대사질환을 연구하고 수많은 환자를 진료해 온 김 교수의 임상 경험과 최신 의학적 근거를 집약한 첫 단독 저서다. 중년 이후 누구나 겪는 체중 증가를 단순한 '나잇살'이 아닌 몸속 대사 시스템이 무너지기 시작했다는 경고 신호로 바라보고, 건강수명을 늘리기 위한 실질적인 해결책을 제시한다.

우리나라는 초고령사회로 진입하면서 비만과 대사질환이 개인의 건강은 물론 사회 전체의 의료 부담을 높이는 중요한 문제로 떠오르고 있다. 특히 40대 이후에는 근육량 감소, 성호르몬 변화, 인슐린 저항성 증가 등 신체의 대사 환경이 급격히 변화하면서 같은 양을 먹어도 쉽게 살이 찌고 체중이 잘 줄지 않는 현상이 나타난다.

김 교수는 이러한 변화를 흔히 '나잇살'이라고 부르지만, 실제로는 근육 감소와 내장지방 증가가 동시에 진행되는 근감소성 비만(Sarcopenic Obesity)의 시작이라고 설명한다. 이러한 상태를 방치하면 당뇨병, 고혈압, 심혈관질환, 지방간, 만성콩팥병은 물론 치매와 우울증 등 다양한 만성질환 발생 위험까지 높아질 수 있다는 것이다.

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김 교수는 "40대부터의 체중 증가는 단순히 외모의 문제가 아니라 우리 몸의 대사 시스템이 균형을 잃고 있다는 중요한 신호"라며 "중년 이후의 체중 관리는 살을 빼기 위한 다이어트가 아니라 건강수명을 지키기 위한 생존 전략으로 접근해야 한다"고 말했다.

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책에서는 체중 감량보다 대사 건강 회복에 초점을 맞춘 '생존 감량(Survival Weight Management)'이라는 새로운 개념을 제시한다. 단기간 체중을 줄이는 다이어트보다 근육량을 유지하면서 체지방을 줄이고, 혈당 변동성을 낮춰 대사 기능을 정상화하는 것이 더욱 중요하다고 강조했다.

이를 위해 ▲채소를 먼저 먹고 단백질을 충분히 섭취한 뒤 탄수화물을 마지막에 먹는 식사법 ▲저녁 이후 충분한 공복 시간을 확보해 대사 유연성을 높이는 생활습관 ▲주 2~3회의 근력운동과 규칙적인 유산소 운동 ▲일상 속 활동량을 늘리는 NEAT(비운동성 활동열발생) 실천 ▲보폭을 약 10cm 넓혀 걷는 걷기 습관 등 누구나 일상에서 실천할 수 있는 건강관리법을 구체적으로 소개했다.

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특히 김 교수는 최근 다양한 다이어트 방법과 비만 치료제가 관심을 받고 있지만, 가장 중요한 것은 자신의 몸을 이해하고 평생 유지할 수 있는 생활습관을 만드는 것이라고 강조했다. 반복적인 급격한 체중 감량과 요요현상은 오히려 대사 기능을 악화시키고 심혈관질환 위험을 높일 수 있어 단기적인 체중 감량보다 지속 가능한 관리가 중요하다고 설명했다.

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또한 근육은 단순히 몸을 움직이는 기관이 아니라 혈당을 소비하는 가장 중요한 대사기관인 만큼 중년 이후에는 체중보다 근육을 지키는 것이 건강관리의 핵심이라고 조언했다.

김 교수는 "건강은 노년이 되어 준비하는 것이 아니라 중년부터 차곡차곡 만들어 가는 자산"이라며 "40대는 몸이 무너지기 시작하는 시기가 아니라 앞으로의 30~40년 건강을 결정짓는 마지막 골든타임이다. 지금부터 생활습관을 바꾸는 것이 건강한 노후를 위한 가장 효과적인 투자"라고 말했다.

한편, 김경곤 교수는 가천대 길병원 가정의학과 교수이자 국내 비만 치료 및 대사질환 분야를 대표하는 전문가로 활동하고 있다. 한국인 최초로 아시아·오세아니아비만학회 회장을 역임했으며, 대한비만학회와 대한가정의학회 비만대사증후군연구회 등 국내외 학술단체에서 활발한 연구와 학술 활동을 이어오고 있다. 비만과 대사질환 분야에서 100편 이상의 논문을 발표했으며, 대한비만학회 비만진료지침 개정에도 참여하는 등 국내 비만 치료 발전에 기여해 왔다. 이번 '마흔부터 생존 감량'은 이 같은 연구 성과와 풍부한 임상 경험을 바탕으로, 중년 이후 건강을 고민하는 일반 독자들에게 의학적으로 검증된 건강관리 방법을 알기 쉽게 전달하는 실천형 건강서로 기대를 모으고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com