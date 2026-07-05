대장암, 젊다고 안심은 금물…소화기 질환·치질로 오인

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 대장암은 나이 들수록 발병 위험이 높아지는 대표적인 암이다. 하지만 최근에는 서구화된 식습관과 운동 부족, 비만, 음주, 흡연 등의 영향으로 20~40대 젊은 층에서도 환자가 꾸준히 늘고 있다. 전문가들은 대장암이 더 이상 노년층만의 질환이 아니라며 연령에 관계없이 예방과 조기검진의 중요성을 강조하고 있다.

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실제로 유명 의학저널인 '란셋(Lancet)'에 발표된 연구에 따르면, 한국인의 20~49세 젊은 층 대장암 발병률은 인구 10만 명당 약 12.9명으로 조사됐다. 이는 호주의 11.2명, 미국의 10명보다 높은 수치로 조사 대상 42개국 가운데 가장 높은 수준이었다. 이러한 결과는 대장암이 더 이상 고령층만의 질환이 아니며 젊은 연령층에서도 경각심을 가져야 한다는 점을 시사한다.

문제는 대장암이 상당 기간 특별한 증상 없이 진행될 수 있다는 점이다. 초기 대장암은 자각 증상이 거의 없는 경우가 많아 건강검진이나 대장내시경 검사 과정에서 우연히 발견되는 사례도 적지 않다.

대장암이 진행되면 혈변, 배변 습관 변화, 복통, 체중 감소, 빈혈 등의 증상이 나타날 수 있다. 그러나 이러한 증상 역시 흔한 소화기 질환이나 치질로 오인하기 쉽다. 특히 혈변이 나타났을 때 단순 치질로만 생각하고 병원 방문을 미루는 경우가 있는데, 증상이 지속된다면 정확한 진단을 받아보는 것이 중요하다.

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대장암 예방과 조기 발견을 위해 가장 중요한 것은 정기적인 검진이다. 우리나라에서는 국가암검진 사업을 통해 일정 연령 이상 성인을 대상으로 대장암 검진을 시행하고 있으며, 가족력이 있거나 대장용종 병력이 있는 경우에는 전문의와 상담 후 보다 적극적인 검진 계획을 세우는 것이 필요하다.

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대장내시경 검사는 대장암을 조기에 발견할 수 있을 뿐 아니라 암의 전 단계인 용종을 제거해 대장암 자체를 예방하는 효과도 기대할 수 있다. 때문에 특별한 증상이 없더라도 권고되는 시기에 검사를 받는 것이 중요하다.

대장암은 조기에 발견할수록 치료 성적이 좋다. 최근에는 복강경 수술 등 최소침습 수술의 발전으로 환자의 통증을 줄이고 회복을 돕는 치료가 활발히 이루어지고 있다. 하지만 아무리 치료 기술이 발전하더라도 가장 좋은 치료는 조기 발견과 예방이라는 사실은 변하지 않는다.

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서울특별시 서남병원 외과 한구용 과장은 "대장암은 더 이상 특정 연령대만의 질환이 아니다. 평소 균형 잡힌 식습관과 규칙적인 운동을 실천하고, 금연과 절주를 생활화하는 것이 중요하다"면서 "증상이 없더라도 정기적인 검진을 통해 자신의 건강 상태를 확인하는 습관이 필요하다"고 조언했다. '아직 젊으니까 괜찮겠지'라는 생각보다는 정기적인 검진과 건강한 생활습관을 통해 대장 건강을 지키는 것이 무엇보다 중요하다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com