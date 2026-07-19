에이피알, 2년 연속 중간배당 결정

글로벌 뷰티 기업 에이피알(대표이사 김병훈)이 2년 연속 중간배당을 결정했다.

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에이피알은 16일 이사회 결의를 통해 중간배당을 결정했다고 공시했다. 이번 배당은 올해 첫 현금배당으로 보통주 1주당 2,500원을 지급하며, 총 배당금 규모는 약 936억 원이다. 배당 기준일은 8월 3일, 배당금은 오는 8월 31일 지급될 예정이다.

이번 중간배당은 지난해에 이어 2년 연속 실시되는 배당이다. 이는 안정적인 실적과 재무건전성을 바탕으로 기업의 성과를 주주와 함께 나누겠다는 회사의 주주친화 경영 기조를 보여준다. 특히 국내 자본시장에서 기업가치 제고와 주주환원 정책의 중요성이 강조되는 가운데 에이피알은 상장 이후 일관된 주주환원정책을 통해 시장 신뢰를 높여왔다.

에이피알은 지난 2024년 상장 이후 현금배당과 자기주식 취득 및 소각을 병행하며 다양한 형태의 주주환원 정책을 지속적으로 추진해왔다. 이번 중간배당 이전까지 자사주 취득 및 소각을 통해 약 3,100억 원 규모의 주주환원을 실시했으며, 이번 중간배당까지 포함한 상장 이후 누적 주주환원 규모는 약 4,000억 원에 달한다.

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한편 에이피알은 이번 현금배당 외에도 다양한 방식으로 기업 및 주주가치를 높이기 위한 노력을 이어가고 있다. 지난 3월에는 상장 후 첫 기업가치 제고 계획(밸류업 공시)을 발표하며 중장기 성장 전략과 주주환원 정책을 제시했다. 공시에는 매출과 이익의 지속적인 성장을 통해 기업가치를 높이고, 연결 당기순이익 기준 주주환원율을 25% 이상 유지한다는 방침을 담았다. 이러한 적극적인 주주소통은 한국IR협의회가 주관한 2025년 한국IR대상 수상으로 이어지며 시장에서도 긍정적인 평가를 받았다.

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에이피알 관계자는 "주주가치 제고는 회사의 지속가능한 성장 전략과 함께 추진해야 할 중요한 경영 원칙이다"라며 "앞으로도 견조한 실적과 안정적인 재무구조를 기반으로 성장 투자와 주주환원의 균형을 유지하며 기업가치와 주주가치를 함께 높여나가겠다"라고 말했다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com