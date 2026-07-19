바세린, ‘모이스처 워터프루프 선크림’ 출시

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애경산업의 패밀리 토탈 바디케어 브랜드 '바세린'(VASELINE)에서 여름철 야외활동과 물놀이 시즌을 겨냥해 '모이스처 워터프루프 선크림'을 출시했다.

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바세린 모이스처 워터프루프 선크림은 강력한 자외선 차단 효과와 워터프루프 기능을 갖춘 선케어 제품으로, 물과 땀에도 쉽게 지워지지 않아 장시간 야외활동 시에도 피부를 효과적으로 보호해 주는 것이 특징이다.

특히 일광 화상 및 피부 손상을 일으킬 수 있는 UVB와 피부 홍반 및 광노화에 따른 장기적 피부 손상을 유발하는 UVA를 강력하게 차단해 주는 자외선 차단(SPF50+/PA++++) 선크림이다.

또한 자외선 차단 지수 평가 테스트와 식품의약품안전처의 지속내수성 기능성 보고를 완료해 물놀이, 스포츠, 캠핑 등 다양한 아웃도어 활동 시에도 빈틈없는 선케어를 제공한다.

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바세린 모이스처 워터프루프 선크림은 자외선 차단뿐 아니라 보습 케어에도 집중했다. 히알루론산 성분을 함유했을 뿐만 아니라. 피부자극테스트를 완료해 여러 번 덧발라도 부담이 적도록 했다. 민감한 피부도 사용할 수 있도록 저자극 처방을 적용해 온 가족이 함께 사용 가능하다.

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바세린 브랜드 담당자는 "바세린 모이스처 워터프루프 선크림은 강력한 자외선 차단력과 워터프루프 기능, 촉촉한 보습감을 동시에 담아낸 제품이다"며 "올여름 물놀이와 야외활동이 많아지는 시즌에 온 가족이 함께 사용할 수 있는 선케어 솔루션이 되길 기대한다"고 말했다.