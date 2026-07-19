월드컵 결승전 앞둔 메시, 부동산 투자 '대박'…450억 투자 아파트 '후끈'

사진출처=Cipriani Residences Miami, AFP연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 결승전을 앞둔 '축구의 신' 리오넬 메시(39·인터 마이애미)가 부동산 투자에서도 대박을 터뜨렸다.

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지난해 투자한 초고층 주거용 빌딩에 분양 열기가 이어지는 것으로 전해졌다.

미국 매체 뉴욕포스트가 단독 보도한 내용에 따르면 메시는 지난해 봄 플로리다주 마이애미에 들어서는 85층짜리 주거단지 '치프리아니 레지던스 마이애미(Cipriani Residences Miami)' 내 주택 4채를 매입했다. 약 325㎡(약 98평)규모의 침실 4개짜리 주택 한 채 당 가격은 약 750만 달러(약 112억원)인 것으로 알려졌다.

개발사에 따르면 이 건물은 최근 최고층 골조 공사를 마쳤으며 전체 물량의 80% 이상이 계약됐다. 당초 2028년으로 예정됐던 입주 시기도 공사 진행 속도가 빨라지면서 2027년 여름으로 1년 앞당겨졌다. 해당 건물은 약 290m로 뉴욕시 이남 지역에서 가장 높은 주거용 건물 가운데 하나가 될 전망이며 총 397가구가 분양됐다.

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당시 메시의 투자 이후 아르헨티나 출신 다른 축구선수들도 잇따라 주택을 매입한 것으로 파악됐다. 또한 미국 투자회사 시타델(Citadel)과 글로벌 IT 기업 아마존(Amazon)의 임원들도 뉴욕과 캘리포니아를 떠나 마이애미로 거주지를 옮기면서 주요 구매층에 포함됐다고 뉴욕포스트는 전했다. 다만 시행사는 구매자들의 개인정보 보호 방침에 따라 개별 계약자 명단은 공개하지 않았다.

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해당 건물에는 바를 비롯해 리조트형 수영장, 스파, 개인 영화관, 고급 레스토랑 등이 입주할 예정이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com