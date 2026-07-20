"하마터면 당할 뻔했다"…성폭행 시도범 쫓아낸 '용감한' 반려견들

사진출처=나인뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 호주에서 여성 두 명이 괴한으로부터 성폭행 당할 뻔했다가 반려견들의 도움으로 위기에서 벗어난 사건이 발생했다.

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나인뉴스 등 현지 매체들에 따르면 14일(현지시각) 호주 멜버른 남동부 쿠용의 한 공원 인근에서 8마리의 반려견과 함께 산책 중이던 여성 2명에게 한 남성이 갑자기 다가왔다.

수풀 속에서 뛰어나온 괴한은 한 여성의 목과 어깨 윗부분을 붙잡으며 공격했다.

피해 여성은 현지 방송과의 인터뷰에서 "남성이 친구에게 달려들어 목과 어깨를 붙잡았다"며 "이후 내게 다가와 터널 안으로 들어가라고 위협했고, 성관계를 원한다고 말했다"고 당시 상황을 전했다.

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순간 반려견들이 일제히 공격자에게 달려들면서 상황은 반전됐다. 놀란 남성이 도주를 시작하자 개들은 그의 뒤를 쫓았고, 여성들은 그 틈을 타 안전한 곳으로 피할 수 있었다.

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사건 당시 촬영된 영상에는 회색 후드티와 파란색 배낭을 멘 남성이 최소 6마리 이상의 반려견에게 쫓기는 모습이 담겼다. 추격 과정에서 한 마리는 남성의 바지를 물어뜯어 천 조각이 떨어져 나가는 장면도 포착됐다.

경찰은 용의자의 인상착의를 공개하며 목격자들의 제보를 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com