청호나이스, 시원시원 페스타 진행 "얼음정수기 경쟁력 알린다"

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청호나이스가 '시원시원한 청호 페스타(시원시원 페스타)'를 진행한다. 시원시원 페스타는 지난 3난 출시한 얼음정수기 'The M'을 알리기 위해 기획됐다. The M' 얼음정수기는 가로 19.5cm, 깊이 43cm로 부피 기준 국내 최소 사이즈를 구현하면서도 하루 최대 약 770알의 얼음을 생성하는 강력한 제빙 성능을 갖춘 제품이다. 소비자 취향에 따라 7g, 9g, 11g 3가지 크기의 얼음을 선택할 수 있는 게 특징이다.

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20일 청호나이스에 따르면 시원시원 페스타는 최근 선보인 '시원시원'편 광고 캠페인과 연계한 소비자 행사다. 고객들이 제품과 혜택을 통해 여름을 시원하게 보낼 수 있는 데 초점을 맞췄다. 기간은 7월 20일부터 8월 21일까지다. 청호나이스는 시원시원 페스타 기간 내 제품을 설치한 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 1115명에게 경품을 제공한다. 경품은 골드바 2돈(5명)을 비롯해 100만원 상당의 여행상품권(10명), 10만원 상당의 외식상품권(100명), 투썸 아이스박스(1000명) 등이다.

청호나이스는 경품 이벤트 외에도 렌탈료 부담을 낮추기 위한 반값 할인 혜택을 선보인다. 행사 기간 동안 얼음정수기 제품을 렌탈한 고객에게는 렌탈료 최대 15개월 반값 할인 혜택을 제공한다. 특히 행사 기간 내 'The M' 얼음정수기를 설치한 고객은 '아이스패드 SS' 또는 3만원 상당의 상품권을 추가로 받을 수 있따.

청호 나이스 관계자는 "여름철 얼음정수기 구매를 고민하는 분들께 실질적인 도움이 될 수 있도록 시원시원 페스타를 선보인 만큼 다양한 혜택을 누리길 바란다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com