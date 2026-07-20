갈등 빚던 여성 동료 사진으로 AI 나체 합성·유포 '경악'

AI 생성 이미지

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[스포츠조선 장종호 기자] 대만에서 갈등 관계에 있던 직장 동료 여성의 사진을 AI로 조작, 나체 영상을 만들어 유포한 남성이 유죄를 선고받았다.

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자유시보 등 현지 매체들에 따르면 대만 가오슝지방법원은 개인정보를 불법적으로 이용해 허위 성적 이미지를 제작·유포한 혐의로 천 모씨에게 징역 6개월을 선고했다. 다만 벌금형으로 대체할 수 있도록 했으며, 집행유예 3년도 함께 선고했다.

법원은 또 피고인에게 60시간의 사회봉사와 관련 법 교육 2회 이수를 명령했으며, 범행에 사용된 컴퓨터와 제작된 허위 성적 이미지도 몰수하도록 했다.

판결문에 따르면 천씨는 피해 여성 A씨와 과거 같은 직장에서 근무했는데 사소한 갈등 이후 앙심을 품게 됐다.

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그는 지난해 1월부터 3월 사이 A씨와 그의 지인의 SNS 계정에 올라온 일상 사진을 여러 장 내려받은 뒤 얼굴을 합성한 AI 성적 이미지 35장을 제작·저장한 것으로 조사됐다.

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이후 같은 해 3월 이 가운데 10장을 자신의 SNS 공개 계정에 게시했으며, 일부 이미지는 또 다른 피해 여성인 B씨에게 직접 메시지로 전송한 것으로 드러났다. 피해 여성들은 해당 사실을 확인한 뒤 곧바로 경찰에 신고했다.

법원은 피고인이 피해자들의 사진을 무단으로 이용해 AI로 성적 이미지를 제작하고 이를 온라인에 공개한 행위는 피해자들의 신체적 프라이버시와 개인정보 자기결정권을 심각하게 침해했을 뿐 아니라 명예와 사회적 평가에도 큰 피해를 초래했다고 판단했다.

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다만 재판부는 천씨가 범행을 모두 인정하고 피해자들과 원만히 합의해 손해배상을 마친 점, 이전 범죄 전력이 없는 초범인 점 등을 참작해 집행유예를 선고했다고 설명했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com