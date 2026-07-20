파라다이스 호텔 부산, 라우드와 가족 맞춤형 패키지 선보여

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파라다이스 호텔 부산이 라우드와 함께 가족 맞춤형 객실 패키지를 선보인다. 라우드는 북유럽 프리미엄 키즈 라이프스타일 브랜드다.

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20일 파라다이스 호텔 부산에 따르면 라우드와 협업해 선보이는 패키지는 'Little Summer By Liewood(리틀 섬머 바이 리우드)'다. 해운대 바다와 모래사장을 배경으로 아이들에게는 창의적인 놀이 경험을, 부모에게는 여유로운 휴식을 선사하는 데 초점을 맞췄다. 최근 가족여행이 단순한 숙박과 체류를 넘어 아이들의 오감과 상상력을 키우는 '체험' 중심으로 변화하는 트렌드를 반영했다.

패키지는 객실 1박과 리우드의 '로얄드 모래놀이 완구' 1세트, 해운대 해수욕장 비치 파라솔 이용권 1매, 키즈 전용 어메니티를 비롯해 오션스파 씨메르 등 부대시설 이용 혜택으로 구성됐다. 로얄드 모래놀이 완구 세트는 북유럽 특유의 감각적인 디자인과 실용성을 갖춘 프리미엄 키즈 플레이 제품이다. 부드러운 탈착식 손잡이와 간편한 수납 구조를 적용해 아이들이 모래사장에서 보다 자유롭고 창의적인 놀이를 즐길 수 있도록 설계됐다.

비치 파라솔 이용 혜택을 이용하면 해운대 해수욕장에서 시원한 바다를 바라보며 여유롭고 편안한 휴식을 즐길 수 있다.

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파라다이스 호텔 부산은 이번 협업을 통해 단순한 숙박을 넘어 아이들의 창의력과 감성을 키울 수 있는 차별화된 패밀리 콘텐츠를 확대해 나간다는 계획이다.

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최근에는 여름방학 시즌을 맞아 예술과 웰니스를 결합한 체험형 프로그램 '2026 썸머 키즈 페스타'를 운영하는 등 키즈 콘텐츠도 확대했다. 호텔 예술 작품 탐험, 비눗방울 놀이, K-팝 무브 웰니스, 망고 빙수 만들기 등으로 이뤄진 '키즈 페스타' 프로그램은 오는 8월까지 이용할 수 있다.

파라다이스 호텔 부산 관계자는 "최근 키즈 호캉스는 아이들이 새로운 경험을 통해 즐겁게 배우고 성장할 수 있는 체험형 콘텐츠가 중요한 선택 기준으로 자리 잡고 있다"며 "리우드와의 협업을 통해 해운대라는 최고의 자연 환경과 프리미엄 키즈 브랜드를 결합해 가족 모두가 만족할 수 있는 차별화된 여름 휴가를 선사할 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com