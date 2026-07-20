'전통 K-컬처 알린다' 시그니엘 서울, 여름 휴가철 프리미엄 국악 콘서트 진행

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시그니엘 서울이 한국의 소리를 전파하기 위해 '시그니엘 서울 K-럭셔리 살롱(SIGNIEL SEOUL K-LUXURY SALON)'을 개최한다. 시그니엘 서울 K-럭셔리 살롱은 7월 25일부터 8월 15일까지 매주 토요일 79층 '더 라운지'에서 국악콘서트 형태로 진행된다. 더 라운지를 이용하는 고객이라면 누구나 자유롭게 감상할 수 있다.

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20일 시그니엘 서울에 따르면 각 공연에서 가야금, 거문고, 해금, 대금, 아쟁 등 한국을 대표하는 전통 악기의 깊이 있는 선율과 품격 있는 공간이 어우러져 시그니엘 서울만의 차별화된 K-럭셔리 콘텐츠를 선보이는 데 초점을 맞췄다. 공연은 매주 각기 다른 주제로 진행된다. 7월 25일 '품(品)- Timeless Elegance'에서는 가야금과 해금 공연이 진행되며, 8월 1일 '풍(風)-The Spirit of Nature'에서는 거문고와 대금 연주가 예정됐다.

8월 8일과 8월 15일에는 각각 생황과 가야금 연주가 중심인 '화(和)-The Beauty of Balance'를, 아쟁과 가야금이 함께하는 '격(格)-The Art of Refinement'를 진행한다. 공연 프로그램은 한국인의 정서를 담은 전통 레퍼토리를 비롯해 세계적으로 사랑받는 명곡까지 다채롭게 구성했다. 전통과 현대, 동양과 서양을 넘나드는 음악을 통해 국내 고객은 물론 해외 고객도 자연스럽게 한국 전통예술을 경험할 수 있도록 했다.

각 공연은 중앙대학교 전통예술학부의 차세대 국악인들이 참여한다. 국내 국악 경연대회 수상 경력과 다양한 공연 경험을 갖춘 젊은 연주자들이 전통음악은 물론 클래식과 영화음악, 대중음악을 한국 전통악기의 새로운 음색으로 풀어내며 국악의 폭넓은 매력을 선사할 예정이다.

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공연은 매주 토요일 2회에 걸쳐 진행된다. 1부는 오후 6시 30분부터 7시까지, 2부는 오후 7시부터 7시 30분까지 운영된다.

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시그니엘 서울 관계자는 "이번 공연은 한국 전통예술의 아름다움을 세계 각국의 고객에게 품격 있게 소개하기 위해 마련한 문화 프로그램"이라며 "차별화된 문화 콘텐츠를 지속 선보이며 한국 럭셔리의 새로운 가치를 경험할 수 있는 공간으로 만들어 나갈 계획"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com