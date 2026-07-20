GS리테일, 현장 중심 AX 프로젝트 가동…"스타트업과 고객 가치 확대"

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GS리테일이 최근 오픈 이노베이션 프로그램 '더 지에스 챌린지 퓨처 리테일(퓨처 리테일)' 4기 밋업(Meet-up) 행사를 개최했다. 최종 선발된 스타트업과 현장 중심 AX 기반 사업 실증(PoC) 프로젝트를 진행하기 위해서다.

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20일 GS리테일에 따르면 퓨처 리테일 4기 밋업은 지난 16일 서울 강남구 소재 GS타워에서 진행됐다. 올해 퓨처 리테일 4기는 사업부가 먼저 해결 과제를 정의하고, 이에 적합한 기술과 실행력을 갖춘 스타트업을 발굴하는 방식으로 운영됐다. 지난 1~3기에서 축적한 기술 중심의 협업 경험을 바탕으로, 올해는 사업부 과제와 스타트업 기술의 연계성을 더욱 높였다. GS리테일은 데이터 및 AI 인텔리전스, 자율형 오퍼레이션 최적화, 디지털 인게이지먼트 혁신 등 핵심 혁신 영역을 설정하고 실제 사업에 적용할 수 있는 기술과 실행력을 갖춘 AI 스타트업 5개사를 최종 선발했다.

GS리테일 사업부와 스타트업은 오는 11월 중순까지 약 4개월간 다양한 실증 프로젝트를 수행에 돌입한다. 주요 과제는 비전 AI(Vision AI)를 활용한 신선식품 강화 매장의 고객 행동 및 구매 패턴 분석, AI 검색 환경 변화에 대응하기 위한 검색 최적화(GEO), AI 기반 CRM 자동화 등이다.

이성화 GS리테일 신성장부문장은 "퓨처 리테일 4기 밋업을 통해 퓨처 리테일을 현업 과제 해결과 사업 적용을 잇는 오픈이노베이션 플랫폼으로 한층 고도화 할 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com