'손댈 수 없다'던 뇌간 종양, 최소침습 내시경 수술로 성공 제거

뇌간 전이암 환자에게 최소침습 내시경 수술을 시행중인 전치만 교수.

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[스포츠조선 장종호 기자] 80대 A씨는 갑자기 시야가 흐릿하고, 팔다리에 힘이 빠져 응급실을 찾았다. 정밀검사를 진행한 결과, 뇌간의 일부인 뇌교의 한가운데에서 전이암이 발견됐다. 의식은 점점 흐려졌고, 양쪽 팔다리 힘도 급격히 떨어졌다. 물체가 겹쳐 보이는 복시 증상도 나타났다. 문제는 종양의 위치였다. 병변은 호흡과 심장박동, 의식 유지, 안구 운동, 팔다리 감각을 담당하는 뇌간 중심부에 자리하고 있었다.

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한림대학교성심병원(병원장 김형수) 신경외과 전치만 교수팀은 환자의 상태를 여러 측면에서 고려해, A씨에게 최소침습 내시경 수술을 시행했다. 종양은 성공적으로 제거됐고, A씨는 운동장애와 복시가 나아지면서 현재는 두 발로 걸을 수 있을 정도로 상태가 호전됐다.

뇌간은 대뇌와 척수를 잇는 길목이자, 사람이 생명을 유지하는 데 필요한 핵심 기능이 모여 있는 곳이다. 뇌간은 호흡, 심장박동, 혈압 조절, 의식 유지, 안구 운동, 얼굴 감각, 팔다리 운동과 감각에 관여한다. 뇌간에는 중요한 신경핵과 신경섬유가 밀집해 있어 작은 손상만 생겨도 마비, 감각 저하, 복시, 삼킴장애, 의식 저하가 생길 수 있다. 심하면 호흡과 심장박동에도 영향을 줄 수 있다.

이 때문에 뇌간은 신경외과 의사들 사이에서도 '가장 조심스러운 수술 부위'로 꼽힌다. 수술로 접근하는 길이 좁고, 정상 신경 조직과 병변 사이의 여유 공간도 거의 없다. 종양을 제거하려면 병변까지 정확히 도달해야 하지만, 접근 과정에서 정상 뇌간 조직을 건드리면 치명적인 후유증이 생길 수 있다. 그래서 뇌간 종양은 오랫동안 '수술하기 어렵다', '손대기 쉽지 않다'는 인식이 강했다.

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일반적으로 뇌간 전이암은 병변의 크기와 위치, 환자 상태를 종합적으로 고려해 방사선 또는 수술적 치료 여부를 결정한다. 우선 방사선 치료는 두개골을 열지 않고 방사선을 집중 조사해 종양을 조절하는 방식이다. 그러나 모든 환자에게 방사선 치료만으로 충분한 것은 아니다. 종양이 빠르게 커지거나, 뇌간을 압박해 신경학적 증상이 급격히 악화되는 경우에는 방사선 치료 효과가 나타날 때까지 기다리기 어렵다. 병변이 크거나 내부 출혈, 부종, 압박 증상이 동반되면 수술적 제거가 필요할 수 있다.

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A씨가 그런 경우였다. 종양은 이미 뇌교 깊숙한 곳에 자리하고 있었고, 의식 저하와 양측 팔다리 운동장애가 빠르게 진행되고 있었다. 전치만 교수는 방사선 치료만으로는 당장 악화되는 신경 증상을 되돌리기 어렵다고 판단해 수술적 제거를 결정했다.

전 교수팀은 두개골을 크게 열지 않고 동전 크기만큼만 절개하는 최소침습 방식인 '키홀 개두술'을 시행했다. 이후 현미경 대신 내시경만을 이용해 뇌간 병변에 접근했다. 내시경은 좁은 공간에서도 넓고 밝은 시야를 확보할 수 있어 뇌간처럼 중요한 조직 사이를 정밀하게 수술하는 데 유리하다.

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반면 기존 현미경 수술은 시야 확보를 위해 두개골을 넓게 열거나 소뇌·측두엽을 견인기로 당겨야 하는 경우가 있어 수술 후 뇌부종, 어지럼증, 언어장애 등의 합병증 위험이 따른다. 내시경 수술은 이러한 뇌 조직 견인을 최소화하면서 병변에 접근할 수 있다는 장점이 있다.

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전 교수팀은 최소침습 내시경 수술을 통해 정상 신경 구조를 최대한 보존하면서 뇌교 깊숙이 자리한 종양을 정밀하게 제거했다. 수술은 성공적이었고 환자는 현재 두 발로 걸을 수 있을 정도로 회복됐다.

전치만 교수는 "뇌간 종양이나 뇌간 해면상 혈관종은 수술이 어렵다는 이유로 방사선 치료나 경과 관찰을 권유받는 경우가 있다"며 "하지만 증상이 진행 중인 환자에게는 수술이 중요한 치료 옵션이나 유일한 해결책이 될 수도 있다"고 말했다.

전 교수는 뇌간 내시경 수술뿐 아니라 눈썹·눈꺼풀 절개를 이용한 내시경 접근법으로 해마 뇌종양, 소아 두개인두종, 시신경 교종, 뇌수막종 등 고난도 뇌종양 수술을 시행해오고 있다. 지난해 11월 홍콩에서 열린 제2차 국제 안와 내시경 학술대회에서는 세계 최초로 소아 뇌종양 안와 내시경 수술의 임상 결과를 발표하기도 했다. 해마를 포함한 측두엽 및 두개저 뇌종양을 가진 소아 환자에서 기존의 큰 개두술이나 두피 절개, 삭발 없이도 병변에 효과적으로 접근해 절제할 수 있음을 세계 최초로 발표했으며, 수술 흉터와 환자 부담을 줄이면서 미용상 결과까지 고려할 수 있는 소아 뇌종양의 새로운 최소침습 치료 가능성을 제시했다는 점에서 주목받았다.

전치만 교수는 뇌간·시상·송과체 뇌종양, 뇌간·시상 해면상 혈관종 등 심부 병변에 대한 최소침습 내시경 수술을 전문적으로 시행하고 있다. 방사선 치료 외 선택지가 제한됐던 환자들에게 새로운 치료 대안을 제시할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com