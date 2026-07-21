세계 최초 '마우스 눈물막 지질층' 측정 장비 개발…안구건조증 동물실험 정밀도 향상 기대

마우스 눈물막 지질층 두께 측정 장치. LED 백색광을 마우스 눈물막에 비추면 지질층에서 간섭무늬가 생기고, 이를 거울·현미경·카메라를 통해 촬영해 지질층 두께를 분석하는 구조.

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[스포츠조선 장종호 기자] 가톨릭대학교 여의도성모 안과병원 황호식 교수 연구팀이 안구건조증의 핵심 원인을 분석할 수 있는 '마우스(생쥐) 전용 눈물막 지질층 측정 장비'를 세계 최초로 개발했다.

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안구건조증은 크게 눈물 분비가 부족한 형태와 눈물이 지나치게 증발하는 형태로 나뉜다. 이 중 눈물막 가장 바깥쪽에 위치한 눈물막 지질층은 수분의 증발을 억제하는 방어막으로, 이 지질층의 상태를 파악하는 것이 안구건조증 진단과 치료의 핵심이다.

현재 사람을 대상으로 한 눈물막 지질층 분석 장비는 다양하게 상용화되어 임상에서 널리 쓰이고 있다.

하지만 신약 개발과 질환 병리기전 연구에 가장 필수적으로 사용되는 마우스 모델에서는 안구 크기가 너무 작아 지질층을 직접 촬영하고 측정할 수 있는 전용 장비가 전무했다. 이로 인해 동물실험 단계에서 증발형 안구건조증의 양상을 정확하게 평가하는 데 큰 제약이 따랐다.

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황 교수팀은 기성 장비 대신, LED 패널과 거울, 광학 현미경을 조합한 소형 간섭계 시스템을 직접 설계·제작했다. 마우스의 눈꺼풀을 벌린 상태에서 특정 파장의 LED 광원을 눈 표면에 조사하면, 지질층 상·하면에서 반사된 빛이 서로 간섭해 특유의 색채 무늬를 형성한다. 연구팀은 이 간섭무늬를 현미경 영상으로 포착하고, 무늬의 색 패턴과 파장 관계를 분석해 지질층 두께를 나노미터(nm) 단위로 산출했다. 해당 발명은 '마우스의 눈물막 지질층 관찰 장치'라는 명칭으로 국내특허 등록됐다.

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이번 장치 개발로 마우스 안구건조증 모델에서 지질층 두께 변화를 직접 정량화할 수 있게 됐다. 기존에는 마우스에서 각막 염색, 눈물 분비량 등 간접 지표에 의존해 안구건조증 중증도를 평가해 왔지만 이제 지질층 두께라는 직접 지표를 추가할 수 있다. 신약·안약 후보물질의 효과를 동물실험 단계에서 더 세밀하게 검증할 수 있어 임상 전 단계 연구의 완성도가 높아질 것으로 예상된다.

황 교수(교신저자)는 "지금까지 마우스용 눈물막 지질층 측정 장비가 없어 증발형 안구건조증 기초 연구에 한계가 컸으나, 이번 장치 개발로 질환의 원인 규명과 신약 효능 평가가 더욱 명확해졌다"면서 "앞으로 이 기술이 다양한 난치성 안질환 치료제 개발을 위한 전임상 연구에 유용한 도구로 폭넓게 활용되기를 기대한다"고 밝혔다.

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이번 연구는 안과 분야 국제 학술지 '코니아(CORNEA, IF 2.1)'에 최근 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com