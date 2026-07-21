"여름철 인기 신발, 허리 건강 해친다"

자료사진 출처=언스플래쉬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 이른바 '쪼리(플립플랍)'와 샌들은 남녀노소 가리지 않는 여름철 필수 아이템이다. 가볍고 시원해서 하루 종일 신는 경우도 많다. 하지만 지지력이 부족한 신발을 오래 신으면 보행이 불안정해지고 허리 부담이 커질 수 있어 주의가 필요하다.

Advertisement

건강보험심사평가원 척추·관절질환 의료이용 분석(2022년 발표, 2021년 기준)에 따르면 국내 척추질환 환자 수는 1131만 명으로 전체 인구의 22%, 5명 중 1명꼴이다. 요통은 그중에서도 흔한 증상으로, 전 인구의 상당수가 일생에 한 번 이상 경험하는 것으로 알려져 있다.

여름철은 냉방 환경, 활동량 감소와 함께 신발 변화도 허리 건강에 영향을 줄 수 있는 시기다. 특히 쪼리·샌들처럼 발을 제대로 지지하지 못하는 신발은 보행 안정성을 떨어뜨릴 수 있다는 점을 간과하기 쉽다.

정상적인 보행에서 발은 지면의 충격을 1차로 흡수한다. 발 아치는 충격을 분산시켜 무릎, 골반, 척추로 전달되는 부담을 줄여준다. 그러나 밑창이 얇고 발 아치 지지가 부족한 쪼리·샌들을 장시간 착용하면 충격 흡수와 보행 안정성이 떨어질 수 있다.

Advertisement

고려대학교병원 재활의학과 박홍범 교수는 "발 아치 지지 기능이 부족한 신발을 장시간 신으면 지면 충격이 충분히 흡수되지 않아 무릎과 골반을 거쳐 요추 부담이 커질 수 있으니 주의가 필요하다"고 말했다.

Advertisement

쪼리의 경우 발가락으로 끈을 잡아당기는 특유의 보행 패턴이 만들어질 수 있다. 이 과정에서 종아리 근육 긴장, 보폭 감소, 보행 균형 변화가 나타날 수 있다. 이런 변화가 반복되면 발목과 무릎뿐 아니라 골반과 요추에도 부담이 누적될 수 있다.

박홍범 교수는 "요통 발생 시 적절한 조치를 취하지 않으면 잘못된 신체 정렬이 다시 통증을 유발하는 악순환에 빠질 수 있다"며 "특히 기존에 허리 통증을 앓고 있는 환자들에게 신발은 단순한 패션이 아니라 치료 환경의 일부"라고 강조했다.

Advertisement

이어 "만약 여름철에 장시간 보행이 예상된다면 밑창이 지나치게 얇거나 발을 제대로 고정하지 못하는 신발은 피하고, 발 너비에 맞는 안정적인 밑창, 낮은 굽, 충격을 완화하는 쿠션, 발 아치 지지, 뒤꿈치와 발목을 잡아주는 스트랩을 갖춘 신발을 선택하는 것이 좋다"고 덧붙였다.

Advertisement

또한 "허리 통증이 2주 이상 지속되거나 다리 저림이 동반된다면 전문의를 찾아 정확한 진단과 기능 회복 치료를 받아야 한다"고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com