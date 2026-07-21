어두운 곳에서 엎드린 자세로 스마트폰 사용, 안압 상승 부른다

사진=AI 생성 이미지(김안과병원)

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[스포츠조선 장종호 기자] 업무 시간에는 컴퓨터 모니터를, 퇴근 후에는 스마트폰을 사용하는 직장인들은 하루 대부분의 시간을 화면과 함께 보낸다.

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스마트기기 사용 시간이 늘면서 눈 건강을 걱정하는 사람도 많지만, 사용 시간만큼 중요한 것이 어떤 환경에서, 어떤 자세로 사용하는지다. 어두운 곳에서 장시간 사용하거나 엎드린 자세를 오래 유지하는 습관은 안압 상승에 영향을 줄 수 있어 주의가 필요하다.

안압은 눈의 형태를 유지하고 정상적인 기능을 수행하는 데 필요한 눈 속 압력이다. 눈 속에 있는 물(방수)의 분비, 순환 및 배출을 통해 일정하게 유지된다. 하지만 다양한 원인으로 안압이 과도하게 상승하면 시신경이 손상될 수 있으며, 스마트기기 사용 환경과 자세 역시 안압에 영향을 줄 수 있는 요인으로 알려져 있다.

가까운 거리에서 오랫동안 스마트폰이나 태블릿에 초점을 맞추면 수정체가 두꺼워지고 홍채가 앞으로 이동하게 된다. 이러한 상태가 지속되면 방수 흐름에 영향을 줄 수 있으며, 결과적으로 안압 상승에 영향을 미칠 가능성이 있다.

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어두운 곳에서 스마트기기를 사용하는 습관도 안압 상승에 영향을 줄 수 있다. 어두운 환경에서는 더 많은 빛을 받아들이기 위해 동공이 자연스럽게 커진다. 특히 전방각이 좁은 사람은 이러한 변화로 방수 배출이 더욱 어려워져 급성 폐쇄각녹내장 발작이 유발될 가능성이 높아질 수 있다.

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사용 자세 역시 안압 변화와 관련이 있다. 특히 엎드린 자세는 얼굴을 아래로 향한 상태가 지속되면서 눈 주위 정맥압이 높아지고, 안압 상승을 유발할 수 있는 것으로 알려져 있다. 베개나 침구에 눈 주위가 눌리는 자세까지 더해지면 눈에 가해지는 압력이 증가해 부담이 더욱 커질 수 있다.

물론 이러한 생활습관만으로 녹내장이 발생하는 것은 아니다. 다만 안압에는 영향을 줄 수 있으며, 전방각이 좁은 사람은 안압 변화에 상대적으로 취약해 급성 폐쇄각녹내장 발작이 나타날 가능성이 있다. 원시가 있거나 가족력이 있는 경우, 또는 나이가 들면서 수정체가 두꺼워진 경우에도 위험이 높아질 수 있어 정기적인 안과 검진을 통해 눈 상태를 확인해 두는 것이 도움이 된다.

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급성 폐쇄각녹내장은 대부분 특별한 전조 증상 없이 갑작스럽게 발생한다. 심한 눈 통증과 충혈, 시야 흐림이 나타나며 불빛 주위에 무지개빛 달무리가 보이는 증상이 동반되기도 한다. 안압이 급격히 상승하면 두통과 메스꺼움, 구토가 함께 나타날 수 있어 편두통이나 소화기 질환으로 오인하는 경우도 적지 않다. 치료 시기를 놓치면 시신경에 되돌릴 수 없는 손상이 남을 수 있는 만큼 이러한 증상이 나타난다면 안과 진료를 받아야 한다.

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평소 스마트기기를 사용할 때는 환경과 자세를 함께 점검하는 것이 중요하다. 주변 조명을 적절히 켜둔 상태에서 사용하고, 엎드린 자세보다는 바르게 앉은 자세를 유지하는 것이 좋다. 또한 장시간 근거리 작업을 했다면 일정 시간마다 먼 곳을 바라보며 눈의 긴장을 풀어주고, 눈의 피로가 반복되거나 시야 이상, 눈 통증 등이 나타난다면 안과 진료를 받아 정확한 원인을 확인하는 것이 바람직하다.

김안과병원 녹내장센터 정종진 전문의는 "많은 사람들이 스마트기기를 오래 사용하는 것 자체를 걱정하지만, 실제로는 사용 환경과 자세가 안압에 영향을 줄 수 있다"며 "평소 어두운 곳에서 장시간 스마트폰을 보거나 엎드린 자세를 오래 유지하는 습관을 피하고, 눈 통증이나 시야 흐림 등의 증상이 나타난다면 지체하지 말고 안과 진료를 받는 것이 중요하다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com