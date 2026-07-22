반얀트리 서울, 프랑스 르두아예네 셰프 초청 갈라디너 진행

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반얀트리 클럽 앤 스파 서울이 미식 경험 확대를 위한 콘텐츠를 선보인다. 프랑스 레스토랑 '르두아예네' 셰프를 초청해 갈라디너를 개최한다. 갈라디너는 페스타 바이 중후의 이중후 셰프의 기획으로 마련됐다.

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22일 반얀트리 서울에 따르면 갈라디너는 8월 27일과 28일 파인다이닝 레스토랑 '페스타 바이 충후'에서 진행된다. 르두아예네 공동 오너 셰프 제임스 헨리(James Henry)와 션 켈리(Shaun Kelly), 이중후 셰프가 '팜투테이블(Farm to Table)'을 주제로 제철 식재료를 활용한 코스를 선보일 예정이다. 르두아예네 측이 일부 식재료를 프랑스 현지에서 공수하고, 이충후 셰프는 국내 제철 식재료를 활용해 코스를 구성한다.

르두아예네는 프랑스 파리 근교에 위치한 레스토랑으로, 자체 농장에서 재배한 채소와 허브 등을 활용하는 방식으로 운영되고 있다. 미쉐린 그린스타를 획득했으며, '월드베스트 레스토랑' 평가에서 2년 연속 세계 100대 레스토랑에 이름을 올렸다.

와인 페어링은 '2026 와인 스펙테이터' 1글라스를 받은 페스타 바이 충후가 담당한다. 행사는 하루 45석 한정으로 운영되며 사전 예약제로 진행된다.

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반얀트리 서울 관계자는 "르두아예네가 추구하는 자연과 미식, 휴식의 경험이 반얀트리 서울의 방향성과 맞닿아 있다"며 "갈라 디너를 통해 프랑스 레스토랑의 철학을 소개할 예정"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com