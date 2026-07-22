8월 시행 EU 포장재 새 규정 대응 전략 등 공유 '연우 패키징 서밋' 성료

◇지난 21일 한국콜마 종합기술원 대강당에서 열린 '연우 패키징 서밋(Yonwoo Packaging Summit)'. 사진제공=한국콜마

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한국콜마 자회사인 화장품 패키징 제조기업 연우가 개최한 '연우 패키징 서밋(Yonwoo Packaging Summit): 패키징 메가트렌드 및 글로벌 품질전략 세미나'가 성공적으로 마무리됐다.

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지난 21일 한국콜마 종합기술원 대강당에서 진행된 이번 세미나는 화장품 업계 최초 패키징 트렌드와 품질 전략을 주제로 열린 대규모 행사로, 국내외 화장품 브랜드사를 포함해 ODM·OEM 기업, 뷰티 B2B 플랫폼, 패키징·원재료사 등 100개사 200여 명이 참석했다.

이날 세미나는 올해 화장품 패키징 트렌드를 짚어보고, 유럽연합(EU)의 포장재 및 포장폐기물 규정(PPWR) 시행에 대응하기 위해 마련됐다. PPWR은 오는 8월 12일부터 EU 27개 회원국에 직접 적용되는 포장재 규정으로, 재활용이 용이한 패키징 설계와 재생원료 사용 확대 등을 핵심으로 한다. 2030년부터는 EU 역내에서 유통되는 포장재가 재활용성 기준을 충족해야 하는 등 관련 규제가 단계적으로 강화될 예정이다.

박상용 연우 대표이사의 인사말과 최현규 한국콜마 대표이사와 전항일 크레이버 대표이사의 축사로 막을 올린 이날 행사는 ▲2026 뷰티 패키징 트렌드 분석과 전망 ▲PPWR 시행에 따른 리스크와 대응 전략 ▲글로벌 뷰티 시장에 대응하는 연우의 품질 경쟁력 등을 주제로 발표가 진행됐다.

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연우는 이번 세미나를 시작으로 트렌드 세미나, 품질 가이드 공유 등을 정례화해 고객사와의 상시 커뮤니케이션을 강화한다는 계획이다.

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연우 관계자는 "이번 세미나는 단순한 정보 전달을 넘어 연우의 차별화된 품질 경쟁력을 제시한 뜻깊은 자리였다"며 "연우의 품질 경쟁력을 바탕으로 고객사의 신뢰를 강화하고 견고한 파트너십을 구축해 나갈 계획"이라고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com