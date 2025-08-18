스포츠조선

"K스포츠+K콘텐츠,코리아하우스를 부탁해" 대한체육회,공식파트너 CJ와 2028년까지 계속 동행한다[오피셜]

기사입력 2025-08-18 09:20


"K스포츠+K콘텐츠,코리아하우스를 부탁해" 대한체육회,공식파트너 CJ와 …

"K스포츠+K콘텐츠,코리아하우스를 부탁해" 대한체육회,공식파트너 CJ와 …

[스포츠조선 전영지 기자]대한체육회가 '공식 파트너' CJ와 2028년까지 동행을 이어간다.

유승민 대한체육회장과 김홍기 CJ주식회사 대표이사는 14일 서울 송파구 올림픽회관 대한체육회 대회의실에서 최상위 후원등급인 공식파트너 후원계약을 체결하고, 동·하계 올림픽 코리아하우스 타이틀 스폰서십, 국가대표선수단 식품지원 등 다양한 올림픽 마케팅 협업을 진행하기로 합의했다.

CJ는 대한체육회의 최상위 후원등급인 1등급 공식파트너사로서 2028년까지 대한체육회 휘장 및 공식 후원사 명칭 사용이 가능하며 대한체육회 및 팀코리아 엠블럼, 국가대표 선수단 집합적 초상권 등 지식 재산을 활용한 마케팅 프로모션 등에 대한 권리를 지속적으로 갖게 된다.

지난해 2024년 파리하계올림픽 기간 동안 파리의 중심에서 CJ가 후원한 코리아하우스에는 총 6만4569명이 방문, 'K-스포츠' 'K-컬처' 거점의 역할을 하며 대성공을 거뒀고, 이 성공은 이번 재계약의 든든한 발판이 됐다. 당시 CJ는 대한체육회와 대한민국 스포츠산업 발전을 함께 모색하는 파트너사로서 팀코리아 후원은 물론, 올림픽 현장 코리아하우스 협업을 통해 대한민국의 음식과 역동적인 응원 문화와 더불어 문화 콘텐츠(K-콘텐츠)를 전세계에 알리는 데 크게 기여했다.

대한체육회는 2026년 밀라노·코르티나동계올림픽 및 2028년 LA하계올림픽 코리아하우스의 타이틀 스폰서사로 다시 선정된 CJ와 함께 팀코리아 선수단 지원은 물론 'K-컬처'를 전세계에 알릴 계획이다. CJ제일제당은 2018년 평창동계올림픽부터 대한체육회를 후원해왔으며, 이번 재계약을 통해 기존 식품 부문 후원뿐 아니라, CJ그룹 바이오, 엔터, 리테일, 콘텐츠 부문까지 영역을 확대해 나갈 예정이다.

유승민 대한체육회장은 "대한체육회와 CJ는 2024 파리올림픽 코리아하우스의 성공적인 개최를 통해 스포츠와 K-콘텐츠의 시너지를 전세계에 선보였다"면서 "이번 재계약을 통해 2026년 밀라노·코르티나동계올림픽과 2028년 LA하계올림픽서도 팀코리아 선수단에게 큰 힘이 되고, 대한민국 문화 콘텐츠의 위상을 더욱 높일 수 있도록 CJ와 함께 최선을 다하겠다"는 의지를 전했다.

김홍기 CJ 대표는 "대한체육회 후원을 통해 팀코리아 선수들의 성공과 대한민국 체육의 제반 환경 발전을 지원하고, 올림픽 등 전세계인의 관심이 집중되는 메가스포츠 이벤트에서 CJ의 강점인 식품, 엔터, 콘텐츠 등을 활용해 K-컬처를 적극적으로 알릴 것"이라고 밝혔다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

