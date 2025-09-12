서울특별시체육회, 11일 국제 스포츠관광 포럼 한·중·일 스포츠관광 전문…

|
서울특별시체육회(회장 강태선)가 11일 서울시립대학교에서 '2025 서울 국제 스포츠관광 포럼'을 성공적으로 개최했다. 이번 포럼은 서울올림픽기념국민체육진흥공단, 대한체육회, 서울관광재단, 서울특별시체육회, 한국관광학회, 한국올림픽성화회, 한국체육기자연맹, 한국체육학회, ㈔K-스포츠커뮤니티가 함께 운영 세부사항을 논의해 준비했다. '글로벌 스포츠관광의 미래와 서울의 역할'을 주제로, 해외 및 국내 스포츠·관광 분야 전문가, 서울시종목협회, 자치구체육회 등 약 300명이 참석해 스포츠와 관광 분야의 국제 교류 및 협력을 증진하기 위해 마련했다.
오후 체육 및 관광 세션에는 AI·빅데이터 기반 서울형 스포츠관광 수요 분석과 전략(한국체육대학교 박재현 교수) e스포츠를 통한 미래지향적 콘텐츠 창출(경동대학교 송석록 교수) 글로벌 메가 이벤트와 관광 전략(한림대학교 윤은주 교수) 서울 스포츠관광 글로벌 마케팅 전략(한국관광공사 함창호 차장) 등 심도 있는 주제 발표와 토론(좌장 서울시립대학교 황선환 교수)이 이어졌다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com