핸드볼 H리그, 11월 15일 개막...'6개월 대장정' 전국 7개 도시…

최종수정 2025-09-22 22:16

[스포츠조선 이현석 기자]'신한 SOL Bank 2025~2026 핸드볼 H리그'가 다시 달릴 준비를 마쳤다. 전국 7개 도시에서 열띤 경쟁을 이어갈 예정이다.

한국핸드볼연맹은 22일 2025~2026시즌 핸드볼 H리그 일정을 확정하여 발표했다. 남자부 개막전은 11월 15일 오후 3시10분 서울 송파구티켓링크라이브아레나(핸드볼경기장)에서 2024~2025시즌 챔피언 두산과 2위 SK호크스의 대결로 열린다. 개막전은 KBS공중파를 통해 생중계 예정이며, 맥스포츠TV를 통해 리그 전 경기가 생중계될 예정이다. 여자부는 2026년 1월 10일 광명시민체육관에서 첫 경기를 시작한다.

핸드볼 H리그 정규리그는 11월 15일부터 내년 4월 19일까지 남자부 6개팀 5라운드 75경기, 여자부 8개팀 3라운드 84경기 등 총159경기가 치러질 예정이다. 참가팀 수와 경기 수는 전년과 동일하다. 세계여자선수권대회(11월26일~12월14일, 독일-네덜란드)와 아시아남자선수권대회(2026년 1월 15~26일, 쿠웨이트) 일정으로 인하여 11월, 12월은 남자부, 26년 1월은 여자부만 진행되며, 2월부터는 남녀부 경기가 동시에 열릴 예정이다.

포스트시즌은 2026년 4월 25일부터 5월 5일까지 남자부는 정규리그 3위팀과 2위팀이 플레이오프를 치른 후 정규리그 1위팀과 맞붙게 되며, 여자부는 정규리그 4위팀과 3위팀간의 준플레이오프, 준플레이오프 승자와 2위팀간의 플레이오프를 거쳐 정규리그 1위팀과 맞붙게 된다. 포스트 시즌은 전 경기가 서울 티켓링크라이브아레나(핸드볼경기장)에서 진행되며, 챔프전은 3전2선승제로 전년과 동일하다.

장소는 중립 경기장인 서울 티켓링크라이브아레나(핸드볼경기장)을 포함하여6개팀 홈경기장인 인천 선학체육관(인천도시공사 홈경기장), 청주 SK호크스아레나(SK호크스 홈경기장), 광명시민체육관(SK슈가글라이더즈 홈경기장), 광주빛고을체육관(광주도시공사 홈경기장), 부산 기장체육관(부산시설공단 홈경기장), 삼척시민체육관(삼척시청 홈경기장) 등 전국 7개 지역을 순회하며 개최될 예정이다.

연맹은 핸드롤 H리그 3년 차를 맞이하여 팬중심의 마케팅을 더욱 강화해 핸드볼이 인기 스포츠로 도약할 수 있도록 준비할 예정이다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

