韓 근대5종, U-19 아시아선수권서 동메달 3개 획득

기사입력 2025-11-03 10:32


韓 근대5종, U-19 아시아선수권서 동메달 3개 획득
사진제공=대한근대5종연맹

韓 근대5종, U-19 아시아선수권서 동메달 3개 획득
사진제공=대한근대5종연맹

[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 근대5종 유망주들이 아시아 무대에서 동메달 3개를 수확했다.

대한근대5종연맹에 따르면 지난달 25일부터 이날까지 카자흐스탄 알마티에서 열린 19세 이하(U-19) 아시아선수권대회에 출전한 우리나라 대표팀은 총 3개의 동메달을 획득했다.

대회 첫 날 박세찬(경기체고)과 이현서(서울체고)가 남자 계주에서 동메달을 합작했다. 박세찬은 뒤이어 열린 남자 개인선에서 또 하나의 동메달을 챙겼다. 박세찬은 혼성 계주에서도 민소윤(서울체고)과 동메달을 함께 목에 걸었다. 둘은 레이저런 경기에서 6번째로 핸디캡 출발했지만 무려 3명을 추월하며 극적인 역전 드라마를 완성했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

아이돌 시절 폭행 당하고 은둔 생활.."주식·코인 빚 1억8천"(물어보살)

2.

이민정♥이병헌 아들, 농구대회서 실물 포착..11살인데 배우 포스

3.

이창훈 "군대 갔을 때 아내는 4살이었다"...'충격적인 나이차' 러브스토리

4.

오마이걸 미미, 외모 설움 고백 "단체광고서 혼자 제외, 대기실에 남겨졌다"[SC리뷰]

5.

"두리랜드 안 물려줘"..임채무, 손자 상속 야심에 단칼 선언 (사당귀)

스포츠 많이본뉴스
1.

우승-3위-우승, 진짜 '무적 LG' 만든 염갈량, 역대 최초 30억 돌파할까

2.

"야마모토 팔, 떨어져 나가지 않은게 신기", 日 MLB 도전 30년사 이제 사이영상 하나 남았다

3.

'10위→KS 준우승' 주장도 막막했던 출발…'최강 한화' 이제 현실이다, "상처 아닌 배움으로 남길"

4.

[오피셜]황희찬 나이스 대반전! '극적 속보'…'벤치 멤버 취급' 감독 경질→새 감독 체제서 기회 잡는다

5.

"마음의 짐을 덜어낼 수 있게..." 류지현과 국대는 김서현의 눈물을 닦아줄 수 있을까[고양 코멘트]

스포츠 많이본뉴스
1.

우승-3위-우승, 진짜 '무적 LG' 만든 염갈량, 역대 최초 30억 돌파할까

2.

"야마모토 팔, 떨어져 나가지 않은게 신기", 日 MLB 도전 30년사 이제 사이영상 하나 남았다

3.

'10위→KS 준우승' 주장도 막막했던 출발…'최강 한화' 이제 현실이다, "상처 아닌 배움으로 남길"

4.

[오피셜]황희찬 나이스 대반전! '극적 속보'…'벤치 멤버 취급' 감독 경질→새 감독 체제서 기회 잡는다

5.

"마음의 짐을 덜어낼 수 있게..." 류지현과 국대는 김서현의 눈물을 닦아줄 수 있을까[고양 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.