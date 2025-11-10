대한핸드볼협회, 청소년 유망주 유럽 연수 파견

김가을 기자
기사입력 2025-11-10 21:21
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
'현대家 사돈' 백지연, 2천원짜리 다이소 파우치 공개 "메이크업 5분 완성"
이동국, 10세 子시안 잘 키웠네...母 위해 폭풍 설거지 "생애 처음"
이지혜, 둘째 엘리마저 '♥문재완' 붕어빵..."귀염둥이 볼록배" 러블리 폭발
'73세' 이용식, 손녀 위해 종아리 고통에도 7km 완주..."1등은 못해" ('아뽀TV'')
고준희, 깜짝 고백 "직업 잘못 선택해..연예인 안 했으면 매일 맛집 탐방"
3승 3홀드 투수를 왜 뽑았나 했더니...류지현의 촉은 정확했다, 155km 특급 신인 어디까지 뻗어나갈까
정말 악질적이네! 누구는 평생 못던지는 100마일 강속구를 일부러 느리게...ML 최고 마무리의 끔찍한 조작
신무기 장착+93kg 벌크업! 안현민-송승기에 가려졌던 천재 신인, 미야자키서 '괴물 진화'한다
2차 드래프트 이적 유력했는데, 대체 왜 선수가 먼저 은퇴 선택했나
[현장인터뷰]'파주 시대 끝, 천안 시대 시작' 축구종합센터 첫 인상에 만족한 홍명보, "선수들이 만족해야 할 피치 상태"