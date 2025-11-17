[공식발표]KB금융 컬링 슈퍼리그, 18일 개막…총 56경기 대장정→'크…

|
[스포츠조선 김가을 기자]대한컬링연맹이 컬링 슈퍼리그를 개최한다. 올 시즌은 KB금융그룹이 타이틀 후원사로 나서 대회의 규모와 완성도를 한층 높였다.
리그는 더블 라운드 로빈 방식으로 총 50경기가 진행된다. 예선 1위 팀은 결승에 직행한다. 2위와 3위 팀은 플레이오프 2경기를 통해 결승 진출팀을 가린다. 크리스마스 당일(12월 25일) 열리는 올스타게임 2경기를 포함해 전체 56경기가 예정돼 있다.
경기는 매주 월요일부터 목요일까지 하루 두 경기씩 진행된다. 모든 경기는 MBC스포츠플러스와 온라인을 통해 생중계된다. MBC스포츠플러스는 지난해 최초로 도입해 큰 호응을 얻었던 선수 전원 마이크 시스템을 올해도 전면 도입한다. 모든 선수가 착용한 마이크를 통해 팀원 간의 전략적 대화, 스킵의 지시 등이 생생하게 전달된다. 컬링의 묘미를 그대로 느낄 수 있는 몰입도 높은 중계를 선보일 예정이다. 또한, 경기장 내 특수 장비를 늘려 현장의 긴장감과 역동적인 움직임을 더욱 실감 나게 담아낼 예정이다.
KB금융 관계자는 "컬링은 선수 개인의 기량뿐 아니라 마지막 순간까지 포기하지 않는 집념과 팀워크가 핵심인 스포츠다. 그룹 전체의 역량을 하나로 모아 고객과 함께 성장하고자 최선을 다하는 KB금융의 철학과도 일맥상통한다. 앞으로도 KB금융은 기초·비인기 스포츠 종목에 대한 아낌없는 지원을 바탕으로 K-스포츠의 미래 가능성을 키우고, 국민에게 건강한 에너지를 전달해 드릴 것"이라고 말했다.
