화려한 발재간 있어야 하는 거 아니야? 맞춤형 제시! 세팍타크로, 초등학…

[스포츠조선 이종서 기자] "세팍타크로의 역동성과 즐거움을 학생들에게 쉽게 전달할 수 있는 소중한 기회다."
협회는 이번 사업을 통해 개발된 교육 프로그램을 경기도 내 초등학교에 시범 적용하고, 세팍타크로 종목에 대한 이해도 향상과 유소년 체육 참여 확대를 목표로 운영을 진행한다. 이를 통해 학생들의 신체활동 기회를 넓히고, 기초 체력 향상과 협동심·집중력 강화 등 교육적 효과도 기대하고 있다. 또한 세팍타크로 종목에 대한 관심을 높여 장기적으로는 미래 선수 발굴의 기반을 마련할 계획이다.
시범 운영 기간은 2025년 11월 17일부터 12월 둘째 주까지이며, 고양 장항초등학교, 일산초등학교, 율동초등학교 등 총 3개 학교를 대상으로 진행된다. 각 학교에는 세팍타크로 국가대표 출신 선수 경험을 보유한 전문 강사 3명이 파견되며, 주 1~2회, 학교별 총 10차시로 구성된 체계적인 강습이 이루어진다.
김영진 대한세팍타크로협회 회장은 "이번 프로그램은 세팍타크로의 역동성과 즐거움을 학생들에게 쉽게 전달할 수 있는 소중한 기회"라며 "아이들이 안전하고 재미있게 세팍타크로를 경험하고, 나아가 새로운 스포츠에 도전할 수 있도록 협회가 적극적으로 지원하겠다"라고 말했다.
협회는 "이번 시범 사업이 세팍타크로의 학교 스포츠 저변을 확대하고, 학생들에게 건강한 신체활동 기회를 제공하는 계기가 되기를 기대하고 있다"고 밝혔다.
